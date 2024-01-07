Otobüste 'Nina' ile aramada salçaların arasına gizlenmiş 29 kilo uyuşturucu bulundu ELAZIĞ´da durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği `Nina´ ile yapılan aramada paketler halindeki salçaların içerisine gizlenmiş 28 kilo 505 gram eroin, 1 kilo 2 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ´da durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği `Nina´ ile yapılan aramada paketler halindeki salçaların içerisine gizlenmiş 28 kilo 505 gram eroin, 1 kilo 2 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada, Van´dan İstanbul´a giden yolcu otobüsü durduruldu. Narkotik köpeği `Nina´ ile aramada otobüsün kilitli bagaj bölümünde, paketler halindeki salçaların içerisine gizlenmiş 43 parça halinde 28 kilo 505 gram eroin, 1 kilo 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Otobüs, savcı talimatı ile el konulup yediemin otoparkına çekilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.