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        Otobüste 'Nina' ile aramada salçaların arasına gizlenmiş 29 kilo uyuşturucu bulundu

        ELAZIĞ´da durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği `Nina´ ile yapılan aramada paketler halindeki salçaların içerisine gizlenmiş 28 kilo 505 gram eroin, 1 kilo 2 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 11:46 Güncelleme: 07.01.2024 - 11:50
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        Otobüste 'Nina' ile aramada salçaların arasına gizlenmiş 29 kilo uyuşturucu bulundu
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        ELAZIĞ´da durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği `Nina´ ile yapılan aramada paketler halindeki salçaların içerisine gizlenmiş 28 kilo 505 gram eroin, 1 kilo 2 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada, Van´dan İstanbul´a giden yolcu otobüsü durduruldu. Narkotik köpeği `Nina´ ile aramada otobüsün kilitli bagaj bölümünde, paketler halindeki salçaların içerisine gizlenmiş 43 parça halinde 28 kilo 505 gram eroin, 1 kilo 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Otobüs, savcı talimatı ile el konulup yediemin otoparkına çekilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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