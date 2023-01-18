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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı vefat etti

Şarkıcı Elif Karlı, eşinin ölümüyle sarsıldı. Karlı'nın Tokat Cezaevi'nde bulunan eşi Cengiz Karlı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

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  • Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı vefat etti - Magazin haberleri

    Elif Karlı'nın 30 yıllık eşi Cengiz Karlı (57), yaşamını yitirdi. Bir süredir Tokat Cezaevi'nde bulunan Cengiz Karlı'nın burada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
  • Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı vefat etti - Magazin haberleri

    "KOCAMIN VE ÇOCUKLARIMIN GÜNAHINA GİRENLERİ ALLAH'A EMANET EDİYORUM"

    Elif Karlı, geçtiğimiz ay yaptığı paylaşımda eşinin durumunu açıklamıştı.Şarkıcı şu ifadeleri kullanmıştı:

    Çok merak edenler olmuş. Benim eşim 6 aydır cezaevinde ve yıllardır sağlık problemlerini yakından takip edenler bilir. Eşin için telaşlanmanız, dualarınız, düşünmeniz...
  • Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı vefat etti - Magazin haberleri

    Nasıl da naziksiniz ve nasıl da iyi tanıyorsunuz bizi, beni, eşimi, ailemi... Çok teşekkürler. İstediğiniz, dileğiniz kadar mutlu olun. Allah bazı kötü, pislik insanların kalbine iyilik versin. Ben gülmeyi severim, yalandan da olsa. Gülüyorum aklıma gelip de gerçekleşeceğini de umduğum ana. Başta kocamın, çocuklarımızın, benim, ailemizin günahına giren herkesi önce Allah'a sonra kendime emanet ediyorum.
  • Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı vefat etti - Magazin haberleri

    1993 yılında evlenen çiftin, iki çocuğu vardı.

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