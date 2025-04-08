Elon Musk'ın serveti 300 milyar doların altında

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın serveti, Pazartesi günü Tesla hisselerindeki kayıpların ardından 4.4 milyar dolar eridi.

Önceki haftalarda da Perşembe ve Cuma günlerinde 31 milyar doları eriyen Musk'ın böylelikle bu yıl içindeki kaybı 134.7 milyar dolara ulaştı.

Bloomberg'in 'En Zengin 500' listesinde Musk, en büyük 6. kaybeden isim olarak öne çıktı.

Musk'ın servetindeki düşüş, şaşırtıcı dönüşün devamı niteliğinde. Zira Tesla hisseleri Trump'ın seçilmesinden sonra yükselmiş ve Musk'ın servetini rekor seviyelere taşımıştı. O zamandan bu yana Trump'ın ekibinde yer alan bir isim olarak rolü, Tesla'yı yurtiçinde ve yurtdışında protestoların ve saldırıların hedefi haline getirdi. Milyarder ismin kutuplaştırıcı sözleri ve sosyal medya faaliyetleri, potansiyel alıcıları yabancılaştırıırken, Tesla otomobillerinin sahiplerini de markasından uzaklaştırmaya yönlendirdi.

Şirketin hisseleri, aralık ortasındaki rekor seviyeden bu yana yüzde 50'den fazla değer kaybetti. Musk, hafta sonu ABD ile Avrupa arasında etkili bir şekilde "serbest ticaret bölgesi" yaratacak bir 'sıfır tarife' sistemi umduğunu açıklamıştı.