Musk, Twitter merkezine neden lavaboyla girdi?

Dünyanın en zengin insanı ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk , sosyal medya platformu Twitter 'ı satın alma girişimiyle aylardır gündemdeyken, Musk'ın Twitter ana merkezine elinde lavabo taşıyarak girmesi ayrı bir gündem konusu oldu.

Musk, Mayıs ayında Twitter ile 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını askıya almış, ardından Twitter anlaşmayı feshetmişti. Tüm bu yaşananların sonunda Musk, 28 Ekim Cuma günü Twitter'ı satın alma anlaşmasını imzalamayı planladığını açıkladı.

Musk'ın videoyu paylaşırken kullandığı cümle farklı anlamların ortaya çıkmasına sebep oldu. Cümle bir şekliyle, "Twitter'ın ana merkezine giriş - bunu kabullenin! (Entering Twitter HQ – let that sink in!)" anlamına geliyor. İngilizce 'sink' kelimesinin Türkçe karşılığı 'lavabo', Musk'ın elinde lavaboyla binaya girmesi ise kelime oyunu yaptığı şeklinde yorumlandı.

'Sink' kelimesinin bir başka anlamı 'batırmak' olduğu için cümleden çıkan bir başka anlam ise "Twitter'ın ana merkezine giriş - batıralım!" oldu. Washington Post'ta geçtiğimiz günlerde çıkan haberde, Musk'ın Twitter'ı satın aldıktan çalışanların yüzde 75'ini işten çıkaracağı iddia edilmişti. Bu hareketle Musk'ın göndermede bulunduğu düşünüldü.

Diğer yandan, Musk'ın taşıdığı lavabonun mutfak lavabosu mu banyo lavabosu mu olduğu ise tam olarak anlaşılmadı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.