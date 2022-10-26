Elon Musk, elinde lavaboyla Twitter Genel Merkezi'ne geldi 0:00 / 0:00

Elon Musk'ın elinde lavaboyla Twitter Genel Merkezine girişi Twitter’ı satın almak için 44 milyar dolarlık teklifte bulunan Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, elinde bir lavaboyla Twitter Genel Merkezi'ne geldi.

Musk, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

28 EKİM'E KADAR KAPATMAYA HAZIR

Bloomberg'in haberine göre, Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın Twitter anlaşmasını Cuma günü tamamlamayı planladığı belirtildi. Musk, bir grup bankacıyla yaptığı video konferans sırasında Twitter'ın satın alımını 28 Ekim Cuma gününe kadar kapatmaya hazır olduğunu doğruladı.

NELER OLMUŞTU?

Geçen hafta basına yansıyan işten çıkarma planı Musk'ın Twitter yöneticilerini anlaşmadan çekilmeye zorladığı şeklinde yorumlanmıştı.

Washington Post'un haberine göre, Elon Musk, potansiyel yatırımcılara sosyal medya şirketini devralma anlaşmasının bir parçası olarak Twitter personelinin yaklaşık yüzde 75'ini işten çıkarmayı planladığını söyledi.

Görüşmelere ve belgelere atıfta bulunulan Washington Post'un haberine göre, şirketin sahibi kim olursa olsun önümüzdeki aylarda işten çıkarmalar bekleniyordu. Şirket, Temmuz ayında, işe alımları önemli ölçüde yavaşlattığını söylemişti.

MUSK'A DAVA AÇILMIŞTI

Elon Musk, 8 Temmuz'da birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek, Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshettiğini bildirmişti. Musk'ın avukatları, SEC'e yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişlerdi.

Twitter ise anlaşmayı feshettiği için Musk'a dava açmıştı ve davanın 17 Ekim'de görülmeye başlanması bekleniyordu.

Ancak Musk, davalı olduğu sosyal medya şirketi Twitter'a 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının tamamlanması için mektup göndererek, ilk fiyattan yeniden teklif vermişti.