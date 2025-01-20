Emeklinin milli gelir pastası büyümedi
Türkiye'de 2001 yılında 5,6 milyon emekliye milli gelirin yüzde 4,33'ü oranında emekli aylığı ödendi. 2024 yılında emekli sayısı 15,8 milyon kişiye çıkmasına karşın emekli aylığı ödemelerinin milli gelire oranı yüzde 5,90'da kaldı. Emeklilerin milli gelirden aldığı pay 2016 yılında yüzde 7,05'e kadar çıkmıştı. Kişi başına emekli aylığı 2002 yılında net asgari ücretin yüzde 36 fazlası iken 2024 yılında altına düşerek asgari ücretin yüzde 81'ine geriledi.
Giriş: 20.01.2025 - 14:47 Güncelleme: 20.01.2025 - 14:47