Son dakika haberi Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması Resmi Gazete'de
Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin liraya çıkaran yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Giriş: 12.03.2024 - 00:42 Güncelleme: 12.03.2024 - 01:00
Emeklilerin bayram ikramiyelerini 3 bin TL' ye çıkartan kanun Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
DHA'nın haberine göre; emeklilerin 2 bin lira olan bayram ikramiyeleri Resmi Gazete 'de yayımlanan kanun ile 3 bin lira oldu.
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