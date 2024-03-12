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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması Resmi Gazete'de - İş-Yaşam Haberleri

        Son dakika haberi Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması Resmi Gazete'de

        Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin liraya çıkaran yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 00:42 Güncelleme: 12.03.2024 - 01:00
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        Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması Resmi Gazete'de
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        Emeklilerin bayram ikramiyelerini 3 bin TL' ye çıkartan kanun Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        DHA'nın haberine göre; emeklilerin 2 bin lira olan bayram ikramiyeleri Resmi Gazete 'de yayımlanan kanun ile 3 bin lira oldu.

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