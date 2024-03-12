Emeklilerin bayram ikramiyelerini 3 bin TL' ye çıkartan kanun Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

DHA'nın haberine göre; emeklilerin 2 bin lira olan bayram ikramiyeleri Resmi Gazete 'de yayımlanan kanun ile 3 bin lira oldu.