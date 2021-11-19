Emel Sayın: 'Yeter!' demek için baskı ile evlendim

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BloombergHT'de yayınlanan 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programının, 700. bölüm özel konuğu Emel Sayın oldu. Sayın, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"GEREKSİZ BİR İLİŞKİM OLDU"

Usta sanatçı, Aslı Şafak'ın "Hayatınızdan bir yılı silecek olsanız hangi yıl olurdu?" sorusu üzerine "1979... Orada benim hiç istemediğim başlayan bir hikaye var!" derken, sözlerine şöyle devam etti: Kayıp bir zaman... Hiç olmaması gereken bana hiçbir şey katmayan, ne duygusal ne de başka bir şekilde hiç bir şey katmayan gereksiz bir ilişkim oldu.

"YETER' DEMEK İÇİN BASKIYLA EVLENDİM!"

Emel Sayın ayrıca, "Bir şeylerden intikam almak için hırsımı yenemediğim için başlattığım bir şeydir o... Bir beraberlik, evliliğe giden bir şey olmaması gerekirdi. 'Yeter!' demek için baskı ile evlendim." ifadelerini kullandı.

ÜÇ EVLİLİK YAŞADI

Sayın, 1966'da İsmet Kasapoğlu ile evlenmişti. 1975'te boşanan ikili, bir yıl ayrı kaldıktan sonra 1976'da tekrar nikah masasına oturmuştu.

Kasapoğlu ile yollarını 1979'da ayıran Emel Sayın, 1979'un 20 Haziran'ında gazinocular kralı Fahrettin Aslan'ın oğlu Selçuk Aslan ile evlenmişti. Ancak ikili, 1981’de boşanmıştı.

Ünlü şarkıcı daha sonra 4 Haziran 1986 tarihinde Amerikalı David Younnes ile dünyaevine girmişti. İkili, 1999 yılında evliliklerini bitirmişti.

"TV PROGRAMI YAPMAK İSTİYORUM"

Öte yandan uzun aradan sonra ilk defa bir televizyon programına konuk olan Emel Sayın, "Benim arzu ettiğim şeyler içinde TV'de programı yapmak var. Yıllar önce show programları yaptım, çok ara verdim. Şimdi çok isterim bir TV programı yapmayı. " ifadelerini kullanarak, televizyon programlarına yeşil ışık yaktı.

"PANDEMİ İÇİME DÖNMEMİ SAĞLADI"

Pandemide dünya görüşünün değiştiğini belirten usta sanatçı, "Pandemi içime dönmemi sağladı. Başka açıdan bakmaya başladım. İşimle ilgili beni çok etkiledi. 59 yıldır sahnelerdeyim. Yıllar içinde her şey beni her zaman mutlu etmemiş. Öyle gerekmiş, onları yapmam gerekiyormuş. Şimdi öyle bir yerde olduğumu keşfettim. Beni mutlu edecek şeyleri yapma konforumun olması gerektiğini düşündüm. Sevenlerim var. Onlar beni daha çok görmeyi arzu ediyorlar ve yapacağız ama eskisi kadar sürekli değil." şeklinde konuştu.

"HERKESİ KIRAMAMAK YORUYOR!"

Emel Sayın daha sonra şu ifadeleri kullandı:

Hatır işleri çok oldu. Çok profesyonel olup, bunlar olabilir. Ama onun da sınırı olmalı. Herkesi kıramamak sizi yoruyor. Ama bunu sonra anlıyorsunuz. Hoş bir şey ama sizi yoruyor onları da biraz ayıklamak gerekiyor. Bu kadar yıl mutsuz muyum? Çalışmak, herkesi mutlu etmeye çalışmak? Şikayetçi değilim. "Keşke biraz daha seçici olsaydım!" diye düşündürüyor beni. Halkla iç içe olma fikri çok iyi geliyor ve bunu çok arzu ediyorum. Ailenin hep neşe kaynağı oldum. Benim de dibe vurduğum acı yaşadığım zamanlar oldu. Çok sevdiğin birini kaybedince simsiyah oluyor her şey. Hiçbir şey geçmeyecek sanıyorsunuz. Ama geçiyor. Sorunlarla çok çabuk baş edemiyorum ama içimde yaşıyorum. Yansıtmıyorum. Yanlış anlaşılmaktan korkarım. Ünlü olan birileri mutlaka yanlış anlaşılabiliyor. Bu yüzden de kitabıma hız verdim. Biraz kendimi anlatmak, bazı şeyleri düzeltmek ihtiyacındayım. Böyle bir şey yapmadım demek yerine susmayı tercih ettim.

EMEL SAYIN'IN FİLMİ GELİYOR!

75 yaşındaki Sayın, "Biyografi filmi hazırlıyoruz. Belgesel gibi bir film olacak. Bunun üzerine yoğunlaştım. Bunun için sahneye biraz uzak duruyorum." diyerek, film müjdesini sevenleriyle paylaştı.

"YALNIZLIK DUYGUSU ZAMAN ZAMAN BENİ KAPLIYOR"

Sayın, yalnızlıkla ilgili olarak ise, "Yalnızlık duygusu zaman zaman beni çok kaplıyor. Özellikle son 2 senedir... Işıklarımı açıyorum gece hepsini. Çünkü ben mutlaka akşam olunca komşularımın, diğer evlerin ışıklarına bakıyorum. Evde olsunlar istiyorum. Onları öyle görünce ben de gece 12'ye kadar ışığımı kapatmıyorum. Onlar da benim ışığımı görsünler istiyorum. Hep onların ışıkları yansın, hep evde olsunlar istiyorum. Çok çalıştım, hem mutluyum hem de bu kadarı doğru değildi belki. Evi özlerdim. Ev yaşamı, aile yaşamımı çok özlerdim. Gece o zaman da evlerin ışıklarına bakardım. 'Ah ne güzel sofra kurdular yemek yiyorlar belki' derdim. Ve ben yapamazdım yoğun çalıştığım için. Yılbaşı geceleri beni çok duygulandırır. En yalnız hissettiğim geceler yılbaşı geceleri. O yüzden hep çalmayı tercih ettim o gecelerde. Ailem de yanımda olsa ben kendimi yalnız hissederdim." ifadelerini kullandı.