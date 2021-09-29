"EMEL SAYIN İLE 3 AY BERABERLİK YAŞADIK"

Bir dönem Emel Sayın ile aşk yaşadığını söyleyen Erbil, "Çok sevdiğim hala görüştüğüm, her zaman benim yanımda olan iyiliğimde kötülüğümde çok önemli bir dostum... Emel Sayın'la 3 ay kadar beraberdim." dedi.