Beşiktaş'ta forma giyen futbolcu Emirhan Topçu'nun, Danla Bilic ile aşk yaşadığı, ikilinin geçtiğimiz hafta sonunu da Batum'da geçirdiği ileri sürülmüştü.

Danla Bilic ve Emirhan Topçu

"AŞK YOK" DEMİŞTİ

Söz konusu dedikoduların ardından Danla Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Coşkunu balla böleceğim ama aşk maş yok. Şimdi herkes sakinlesin ve beni yavaşta TT'den (Trend topic) düşürelim. Baydı dünden beri. Silerim birazdan, okuyacak okusun. Uykumdan uyandım" diyerek, aşk iddialarını yalanlamıştı.

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ANNEDEN AŞK SORULARINA YANIT

Emirhan Topçu'nun annesi Pınar Topçu'ya sosyal medyadan Danla Bilic ile oğlunun arasında bir şey olup olmadığını soruldu.

Pınar Topçu

Pınar Topçu'nun buna tek yorumu ise "Komik" oldu.