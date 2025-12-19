Habertürk
        Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ismi değişiyor | Son dakika haberleri

        Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ismi değişiyor

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün isminin değişeceğini kaydetti. Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesini artırmak ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıya dönüştürmek için Emniyet Başkanlığı olarak teşkilatlanma çalışmalarımız başlamıştı, devam ediyor." ifadelerini kullandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 11:32 Güncelleme: 19.12.2025 - 11:32
        Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ismi değişiyor
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İl Emniyet Müdürleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

        Yerlikaya açıklamasında, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün isminin değişeceğini kaydetti.

        Yerlikaya şunları söyledi: "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesini artırmak ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıya dönüştürmek için Emniyet Başkanlığı olarak teşkilatlanma çalışmalarımız başlamıştı, devam ediyor. Görev puanı sistemiyle birlikte zorunluluk haline gelen her ilde olması gereken personel sayılarının belirleneceği standart kadro çalışmalarımız da tamamlanmak üzere. İnşallah bu çalışmamızı da bu yıl sonunda bitirerek kamuoyuyla ve sizlerle paylaşmayı düşünüyoruz.

        Bir diğer önemli konu da polislerimizin çalışma düzeniyle ilgili. Teşkilatımızın 3 gruplu 12-36 çalışma sisteminden, 4 gruplu 12-36 sisteme geçişine ilişkin çalışmalarımızı da Meclis Genel Kurulu'nda söylemiştim, bir kez daha söylüyorum, inşallah bu yıl Mayıs 25 dönem tayinlerimiz, mezunlarımız, 8, 9. ayda, hemen arkasından bu yeni tayinler ve dönem tayinleri ve ilk atamalar yerlerine, görevlerine başladıktan sonra inşallah bu sistemi artık yürürlüğe koyacağız."

