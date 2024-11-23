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        Haberler Magazin Emre Belözoğlu: Her zaman güleceğiniz skorlar ortaya çıkmayabilir

        Emre Belözoğlu: Her zaman güleceğiniz skorlar ortaya çıkmayabilir

        Teknik direktör Emre Belözoğlu, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Belözoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ'a deplasmanda 3-1 yenilmesi hakkında konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2024 - 09:27 Güncelleme: 23.11.2024 - 09:43
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        Milli Takım yorumu
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Emre Belözoğlu, basın mensuplarını kırmayarak ayaküstü kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

        Milli takım futbolcularının uyumu ve yeni jenerasyon hakkında açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu; "Milli duygular her kim olursa olsun hep korunuyor. Her zaman güleceğiniz skorlar ortaya çıkmayabilir. Ancak her dönemin kendi dinamikleri farklıdır. Milli formanın ağırlığı her zaman korunur ve korunmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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        #emre belözoğlu
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