Engelli çocuğa dayak attı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kişi, 12 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa saldırıp ona dakikalarca dayak attı. Caddede çocuğun yardım çığlıkları yankılanırken hiçkimse yardıma koşmadı. Anne ve oğlu, Show Haber ekibine o dehşeti anlattı.
Giriş: 25.06.2025 - 21:05 Güncelleme: 25.06.2025 - 21:05
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kişi, 12 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa saldırıp ona dakikalarca dayak attı.
Caddede çocuğun yardım çığlıkları yankılanırken hiçkimse yardıma koşmadı.
Anne ve oğlu, Show Haber ekibine o dehşeti anlattı.
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