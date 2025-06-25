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        Haberler Gündem İstanbul Engelli çocuğa dayak attı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Engelli çocuğa dayak attı!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kişi, 12 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa saldırıp ona dakikalarca dayak attı. Caddede çocuğun yardım çığlıkları yankılanırken hiçkimse yardıma koşmadı. Anne ve oğlu, Show Haber ekibine o dehşeti anlattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 21:05 Güncelleme: 25.06.2025 - 21:05
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        Engelli çocuğa dayak attı!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kişi, 12 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa saldırıp ona dakikalarca dayak attı.

        Caddede çocuğun yardım çığlıkları yankılanırken hiçkimse yardıma koşmadı.

        Anne ve oğlu, Show Haber ekibine o dehşeti anlattı.

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