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Engelli işçi mesaide uyuyunca tazminatsız kovuldu

İHA

Yargıtay, uyuyan işçinin iş yerinde olumsuzluğa yol açtığı, kendisine verilen görevleri yerine getirmediği, taraflar arasındaki güven ilişkisinin sarsıldığı gerekçesiyle kovulmayı hak ettiğine hükmetti

mesaide uyuyunca tazminatsız kovuldu

Bursa'da engelli kadrosunda çalıştığı iş yerinde uyuyunca tazminatsız kovulan ve dava açan işçiye Yargıtay'dan kötü haber geldi. Yüksek Mahkeme, uyuyan işçinin iş yerinde olumsuzluğa yol açtığı, kendisine verilen görevleri yerine getirmediği, taraflar arasındaki güven ilişkisinin sarsıldığı gerekçesiyle kovulmayı hak ettiğine hükmetti.

Bursa'da engelli kadrosunda sevkıyat kırık tamiri bölümünde işçi olarak çalışan bir genç, iddiaya göre gece vardiyasında rahatsızlanınca migren ilacını içip uykuya daldı. Gece amiri, uyuyan işçinin fotoğrafını çekti. İşveren ise uyuyan engelli işçiyi kapı önüne koymakta tereddüt etmedi. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan işçi, gece vardiyasında çalışırken 15'er dakikalık çay molalarını kullanmadığını, bu sürede çalıştığını ve 30 dakikalık yemek molasında ise hemen yemeğini yiyerek, forklifte malzeme yükleyip indirdiğini öne sürdü. Saat 04.30 sularında migrene bağlı rahatsızlığının nüksettiğini, bu nedenle sürekli kullandığı Avmigren isimli hapı ve bir ağrı kesiciyi yutarak gözlerini kapatıp dinlenmek istediğini belirten işçi, bu sırada fabrika personel şefinin habersiz bir şekilde fotoğrafını çektiğini anlattı. Bu sebeple disiplin kuruluna sevk edildiğini ifade eden işçi, kurulca da tazminatsız şekilde işten çıkarıldığını iddia etti. Mahkeme davayı reddetti. Devreye giren Bursa Bölge Adliye Mahkemesi, işçinin haksızlığa uğradığına hükmetti. Kararı bu kez işveren temyiz etti.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, davalı tanıklarının da uyuma eylemini doğruladığına dikkat çekti. Kararda, "Davacının mesai saatleri içerisinde uyuduğu ortadadır. Davacının bahsedilen eylemi ile iş yerinde olumsuzluğa yol açtığı, kendisine verilen görevleri yerine getirmediği, taraflar arasındaki güven ilişkisinin sarsıldığı anlaşılmaktadır. Davacının artık işverenin davacı ile çalışmaya devam etmesinin kendisinden beklenemeyeceği anlaşılmakla davacının iş sözleşmesinin feshi haklı neden ağırlığında olmasa da geçerli nedene dayanmakta olup, mahkemece davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalıdır. Bölge Adliye Mahkemesi’nin temyiz edilen kararının bozularak ortadan kaldırılmasına, davanın reddedilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

 

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