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        Haberler Objektife Takılanlar Enis Arıkan'dan Ezgi Mola cevabı: O defter kapandı - Magazin haberleri

        Enis Arıkan'dan Ezgi Mola cevabı: O defter kapandı

        Enis Arıkan, bir süredir küs olduğu Ezgi Mola hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu; "O defter kapandı"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 08:24 Güncelleme: 27.06.2025 - 08:24
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        "O defter kapandı"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Enis Arıkan, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde uzun süredir kullandığı protez saçını çıkaran Arıkan; "Nasıl ama beğendiniz mi? Değişiklik olsun diye yaz aylarında saçımı çıkarttım. Keyif yapmak istedim. Ben artık pek utanmıyorum hiçbir şeyden. Yaşlandım galiba" dedi.

        Enis Arıkan
        Enis Arıkan

        "O DEFTER KAPANDI HAYIRLISI OLSUN"

        Enis Arıkan, gazetecilerin bir süredir küs olduğu meslektaşı Ezgi Mola'nın iki yıl evli kaldığı Mustafa Aksakallı ile ayrılığını sorması üzerine konuşmak istemedi. Arıkan; "Konuşmadık ama hayırlısı olsun haklarında. İkisi de doğru olan kararı vermişlerdir. Biz görüşmüyoruz. Üzerinden de çok geçti. Artık her defasında konuşmayalım bunu. O defter kapandı" demekle yetindi.

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        Ezgi Mola
        Ezgi Mola

        "SİZDEN KORKUMA TİŞÖRTÜMÜ ÇIKARTAMIYORUM"

        Öte yandan Enis Arıkan, yaz sezonunun açılmasıyla birlikte her yıl tatil beldelerinde gündem olan plaj fiyatlarının sorulması üzerine; "Yemin ediyorum ki ben o plajların hiçbirisine o paralara vermedim. Sizden korkuma şu tişörtü üstümden çıkartamıyorum yaz aylarında" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram

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        #enis arıkan
        #ezgi mola
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