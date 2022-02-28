Küresel şirketlerden Rusya kararı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, birçok küresel şirketi hareketi geçirdi. Ardı ardına yapılan açıklamalarda, Rusya'daki yatırımların askıya alındığı açıklandı.

Norveç merkezli enerji şirketi Equinor, Rusya'daki ortak girişimlerden çıkmaya başlayacağını ve ülkedeki yeni yatırımları durdurduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, Equinor'un Rusya'da 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği ve 2012'den beri Rus petrol şirketi Rosneft ile iş birliği anlaşması olduğu belirtildi.

Norveç, Avrupa Birliği ve ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlarla uyumlu hareket eden şirketin Rusya'daki ortak girişimlerden çıkmaya başlayacağını ve ülkedeki yeni yatırımları durdurduğu bildirdi.

Açıklamada, Equinor'un Rusya'da 2021 sonu itibarıyla 1.2 milyar dolar değerinde cari varlığı olduğu ve ortak girişimlerden çıkış kararının varlıklarda değer kaybına yol açmasının beklendiği ve şirketin faaliyetlerini ilgilendiren yeni yaptırımlarla uyumlu hareket etmeye devam edileceği kaydedildi.

"ÖNCELİĞİMİZ İNSANLARIMIZIN GÜVENLİĞİ"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Equinor Başkanı Anders Opedal, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından derin rahatsızlık duyduklarını belirterek, "Mevcut durumda pozisyonumuzun savunulamaz olduğunu düşünüyoruz. Rus iş dünyasındaki yeni yatırımlarımızı durduracağız ve kendi değerlerimizle uyumlu şekilde ülkedeki ortak girişimlerden çıkacağız. Bu zor durumda ilk önceliğimiz insanlarımızın güvenliği" ifadelerini kullandı.

Şirket, ayrıca bu hafta bölgedeki insani yardım çabalarına fon sağlamaya katkıda bulunma taahhüdünü açıklayacak.

BP DE AYRILIYOR

Equinor, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından bp'den sonra ülkedeki projelerden çıkma kararı alan ikinci şirket oldu. BP, dün akşam yaptığı açıklamada, Rus petrol şirketi Rosneft'teki yüzde 19.75'lik hissesini elden çıkaracağını duyurmuştu.

NORVEÇ VARLIK FONU RUSYA YATIRIMLARINI DURDURDU

Norveç Varlık Fonu da, Rusya'da yapılan yatırımları durdurduğunu açıkladı.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, düzenlediği basın toplantısında, Norveç Varlık Fonu'nun Rusya'daki yatırımları durdurması için emir verdiğini bildirdi.

Norveç devlet televizyonu NRK'nin haberine göre, 1.3 trilyon dolar ile dünyanın en büyük fonu olan Norveç Varlık Fonu'nun Rusya'da 2.83 milyar dolarlık bir yatırımı bulunuyor.

LOJİSTİK ŞİRKETLERİ SEVKİYATLARI ASKIYA ALDI

FedEx ve United Parcel Service (UPS) de, Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya'ya yapılan sevkiyatları askıya aldıklarını açıkladı.

ABD merkezli lojistik şirketleri, daha önce Ukrayna'ya ve Ukrayna'dan yapılan sevkiyatları kesmişti ve Rusya operasyonları için acil durum planları hazırlamaya başlamışlardı.

UPS, Rusya ve Ukrayna'ya giden paketlerin mümkünse gönderene ücretsiz olarak iade edileceği açıklamasında bulunurken, FedEx'de, web sitesinde benzer bir hizmet uyarısı yayınladı.