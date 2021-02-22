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Erken uyarı ile 20 milyon TL çiftçinin cebinde kaldı

İş Bankası ve Vodafone Business tarafından hayata geçirilen Dijital Tarım Çözümü kapsamında İş Bankası destekli kurulan istasyonlara dair ilk altı aylık raporlar yayınlandı. İlk etapta kurulumu tamamlanan ve devreye alınan Bursa’daki zeytin arazilerinde dijital tarım istasyonları sayesinde yapılan erken uyarılarla toplam 15 milyon liranın üzerinde, Mersin Silifke’deki istasyonlarla da çilek üretiminde 5 milyon liraya yakın tasarruf sağlandığı açıklandı

Erken uyarı ile 20 milyon TL çiftçinin cebinde kaldı
HABERTURK.COM

Türkiye İş Bankası ve Vodafone Business iş birliğinde hayata geçirilen Diital Tarım Çözümü ile tarım sektöründe dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla verimli ve sürdürülebilir tarım yapılması hedefleniyor. Proje kapsamında ilk etapta kurulumu tamamlanan ve devreye alınan Bursa’daki zeytinliklerde bulunan 5 istasyondan alınan verilere ilişkin ilk yarı raporu paylaşıldı. Kurulmuş olan 5 dijital tarım istasyonu, Bursa’da bulunan 2.5 milyon zeytin ağacını kapsıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Bursa’da zeytinliklere kurulu 5 Dijital Tarım İstasyonu, ilk altı ayda üreticiye 15 milyon liranın üzerinde tasarruf sağladı. Bursa İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapora göre, Bursa ilindeki zeytinlik alanlarını en iyi temsil edecek yerlere kurulmuş istasyonlardan elde edilen meteorolojik veri ölçümleri ve fenolojik gözlem kayıtları ile hastalık ve zararlılık takipleri yapıldı, bu takipler sonucunda yılın ikinci yarısı için doğru zamanda ilaçlama ilanları verildi ve gereksiz ilaçlamaların önüne geçildi.

Mersin/Silifke’de kurulu 10 Dijital Tarım İstasyonu, ilk altı ayda çilek üreticisine 5 milyon lira tasarruf sağladı. Mersin’in Silifke ilçesinde kurulu 10 istasyonun verilerini kullanan Silifke Çilek Üreticileri Birliği’nin raporuna göre ise sadece çilek üretiminde yaklaşık 5 milyon liralık bir tasarruf sağlandı. Silifke’deki istasyonlar çilek, muz, ejder meyvesi, farklı tropik ürünler, limon, kayısı, erik, nar, nektarin mahsüllerinin üretildiği alanları kapsıyor.

İş Bankası’nın Eylül 2019’dan bu yana Vodafone Business ile yürüttüğü Dijital Tarım Çözümü kapsamında, Türkiye genelinde zeytin, domates, kiraz, çilek, patates gibi çok çeşitli mahsül üreticilerine fayda sağlayacak ve oldukça geniş bir ölçekteki üretim alanına ilişkin iklimsel verilerle bitki gelişimine ilişkin verileri toplayacak 30 istasyon kurulduğu belirtildi.

'30 İSTASYONDAN YILDA 40 MİLYON TL TASARRUF'

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, "Dijital Tarım Çözümü kapsamında Mersin, Bursa, İzmir, Afyon, Sakarya ve Konya illerinde devreye aldığımız 30 istasyonumuzdan ilk verileri almaya başladık. Türkiye’nin dört bir yanına kurduğumuz toplam 30 istasyonla sağladığımız faydayı ülkemizin dört bir yanındaki üreticilerimize taşıyacağız. Türkiye genelinde kurulumunu gerçekleştirdiğimiz 30 istasyonla üreticimizin yıllık 40 milyon lira düzeyinde tasarruf edeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin de, "Dijital Tarım Çözümü toprağın nemini ve kalitesini, ayrıca hava durumunu anlık takip eden ve haşere, doğal afet gibi konularda erken uyarı veren bir ürün olarak öne çıkıyor. Kurulu olduğu sera veya tarlanın hava sıcaklığı, hava nemi, yağış miktarı, rüzgar hızı ve yönü, toprak sıcaklığı, toprak nemi ve tuzluluk değeri, su buharlaşma oranı, solar radyasyon değeri ve güneşlenme süresi gibi meteorolojik değerlerin ölçülmesini sağlıyor. Gerçekleştirdiğimiz iş birliği çerçevesinde ürünümüzü, bankanın tarım kredisiyle birlikte sunarak müşterilerimize finansman desteği sağladık. Bu iş birliğiyle, tarımda dijitalleşmenin hız kazanacağına ve yaygınlaşmaya devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

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