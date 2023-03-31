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Erol Evgin'den 100'üncü yıla özel marş

Erol Evgin, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel '100 Yılda Yüz Akıyla’ adlı marş besteledi. Evgin, aynı adı taşıyan konser turnesinde marşı Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarından başlayarak; Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Türk milletiyle birlikte kazandığı Kurtuluş Savaşı’na, Cumhuriyet’in ilanına ve Atatürk Devrimleri’ne uzanan tarihi yolculuğu şarkılar, türküler, anekdotlar ve güçlü barkovizyon görselleri eşliğinde hazırladığı duygulu bir şovla sunacak

Erol Evgin'den 100'üncü yıla özel marş
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HABERTURK.COM

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü yılına özel bir marş besteledi: ‘100 Yılda Yüz Akıyla’… Sözleri Dr. Selma Çuhacı’ya, düzenlemesi Firuz İsmailov’a ait olan 100’ncü yıl marşını Erol Evgin, marşla aynı adı taşıyan konser turnesinde müzikseverlerle buluşturacak.

Erol Evgin, Cumhuriyet’in 100’üncü yıl kutlamalarına Kerki Solfej’in düzenlediği ‘100 Yılda Yüz Akıyla’ adlı konser turnesiyle katılacak. Turne, 14 Nisan Cuma günü İstanbul TİM Show Center’da başlayacak.

Erol Evgin; Ankara, Adana, İzmir, Antalya illerinde devam edecek olan turnenin ilk beş konserinden elde edilecek geliri, dernekler aracılığıyla, depremden etkilenen 11 şehirdeki öğrencilere bağışlayacak. Sanatçı bu konserlerde; Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarından başlayarak; Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Türk milletiyle birlikte kazandığı Kurtuluş Savaşı’na, Cumhuriyet’in ilanına ve Atatürk Devrimleri’ne uzanan tarihi yolculuğu şarkılar, türküler, anekdotlar ve güçlü barkovizyon görselleri eşliğinde hazırladığı duygulu bir şovla sunacak.

KONSER TAKVİMİ
• 14 Nisan 2023 Cuma - İstanbul TİM Show Center(İBB İstanbul Vakfı aracılığıyla bağışlanacaktır.)

• 23 Nisan 2023 Pazar - TED Ankara Koleji Sahne Sanatları ve Gösteri Merkezi
(Türk Eğitim Derneği aracılığıyla bağışlanacaktır.)

• 26 Nisan 2023 Çarşamba - Adana 01 Burda PGM Sahne
(YEKÜV ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği aracılığıyla bağışlanacaktır.)

• 29 Nisan 2023 Cumartesi - İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
(İzmir Büyükşehir Belediyesi Bir Kira Bir Yuva kampanyasına bağışlanacaktır.)

• 4 Mayıs 2023 Perşembe - Antalya Açıkhava
(YEKÜV ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği aracılığıyla bağışlanacaktır.)

100 YILDA YÜZ AKIYLA
Yüzyılda yüz akıyla
Ne engeller aşmışız yüzyılda yüz akıyla
Ne destanlar yazmışız, ay yıldızlı bir aşkla
Böylesi bir gurur, yakışır bu cumhura
Kutlu olsun yüzyıl Cumhuriyet çok yaşa

Sen, ben o, hepimiz Türkiye'yiz
Asırlara kök salmış gücümüz renklerimiz
Sen, ben, o hepimiz Türkiye'yiz
Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz
Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz

Ne engeller aşmışız yüzyılda yüz akıyla
Çağdaşlık yolunda yürüyoruz kol kola
Yarınlar bizimdir, Bu yemin bu vatana
Kutlu olsun yüzyıl Cumhuriyet çok yaşa

Sen, ben o, hepimiz Türkiye'yiz
Asırlara kök salmış gücümüz renklerimiz
Sen, ben, o hepimiz Türkiye'yiz
Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz
Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz

Sen, ben o, hepimiz Türkiye'yiz
Asırlara kök salmış gücümüz renklerimiz
Sen, ben, o hepimiz Türkiye'yiz
Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz
Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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