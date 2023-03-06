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Ersan Şen kimdir, kaç yaşında ne mezunu? Ersan Şen Cumhurbaşkanı adayı mı?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masa toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar siyaset gündemine bomba gibi düştü. Akşener'e destek çıkan Hukukçu Ersan Şen, İyi Parti'nin talep etmesi halinde Cumhurbaşkanı adayları olabileceğini söyledi. Peki, Ersan Şen kimdir, kaç yaşında ne mezunu? İşte merak edilenler...

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  • Ersan Şen kimdir, kaç yaşında ne mezunu? Ersan Şen Cumhurbaşkanı adayı mı?

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masa toplantısı sonrası yaptığı açıklamlar siyaset gündemine bomba gibi düştü. Akşener'e destek çıkan Hukukçu Ersan Şen, İyi Parti'nin talep etmesi halinde Cumhurbaşkanı adayları olabileceğini söyledi. Peki, Ersan Şen kimdir, kaç yaşında ne mezunu? İşte merak edilenler...

     
  • Ersan Şen kimdir, kaç yaşında ne mezunu? Ersan Şen Cumhurbaşkanı adayı mı?

    ERSAN ŞEN KİMDİR?

    Ersan Şen 16 Temmuz 1966 tarihinde Nevşehir'de dünyaya geldi.

    Lise eğitimi için İstanbul'a gelene kadar çocukluğu ve gençliği Nevşehir, Avanos, Çalış Kasabası'nda geçen Şen, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nden 1983 senesinde mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

    1987 senesinde üniversite mezuniyetinin ardından, İstanbul Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başlayan Şen, yüksek lisansını 1989 senesinde Marmara Üniversitesi’nde yaptı.

    1994 senesinde aynı üniversitede doktorasını yapan Şen, 1998 senesinde de doçent oIdu.

    2004 senesinden bu yana profesör olarak görev yapmaktadır.

    Aynı zamanda İstanbul Barosu’na kayıtlı avukatlık yapan Ersan Şen, Akademik yaşamını İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde sürdürmektedir.

    İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı ve Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini de yürüten Şen, İstanbul Üniversitesi Senato Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi olarak da idari görevde bulunmuştur.

    Ceza Hukuku ve Ceza Yargılaması Hukuku alanında akademik kariyere sahip olan Şen’in, bu alanlarda yazılmış birçok kitap, makale ve çevirisi mevcuttur. Aynı zamanda Türk Ceza Hukuku Derneği üyesidir.

     
  • Ersan Şen kimdir, kaç yaşında ne mezunu? Ersan Şen Cumhurbaşkanı adayı mı?

    Kitapları:

    • 1962-1997 Anayasa Mahkemesu

    • Türk Ceza Yargılaması Hukuku’nda Hukuka Aykırı Deliller Sorunu

    • Türk Ceza Hukuku – Suçun Genel Esasları ve Unsurları

    • Hukuka Giriş

    • Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu Cilt: I (m.1-140)

    • Uluslararası Ceza Mahkemesi

    • Türk Hukukunda Telefon Dinleme - Gizli Soruşturmacı - X Muhbir

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Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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