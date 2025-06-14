Ersin Destanoğlu, sevgilisine evlilik teklifinde bulundu
Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, sevgilisi Neşe Sevdik Kurtovic'e evlenme teklifinde bulundu. Çift, müjdeli haberi ortak paylaşımla duyurdu
Giriş: 14.06.2025 - 00:40 Güncelleme: 14.06.2025 - 12:03
Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, uzun süredir devam eden ilişkisini bir adım öteye taşıdı.
Sevgilisi Neşe Sevdik Kurtovic'e evlenme teklif eden Destanoğlu, "Evet" cevabını aldı.
Çift, bu mutlu haberi ortak bir sosyal medya paylaşımıyla duyurarak sevenleriyle paylaştı.
İkiliye, takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı geldi.
Fotoğraflar: Instagram
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