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        Haberler Magazin Ersin Destanoğlu, sevgilisine evlilik teklifinde bulundu Magazin haberleri

        Ersin Destanoğlu, sevgilisine evlilik teklifinde bulundu

        Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, sevgilisi Neşe Sevdik Kurtovic'e evlenme teklifinde bulundu. Çift, müjdeli haberi ortak paylaşımla duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 00:40 Güncelleme: 14.06.2025 - 12:03
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        Evlilik teklifinde bulundu
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        Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, uzun süredir devam eden ilişkisini bir adım öteye taşıdı.

        Sevgilisi Neşe Sevdik Kurtovic'e evlenme teklif eden Destanoğlu, "Evet" cevabını aldı.

        Çift, bu mutlu haberi ortak bir sosyal medya paylaşımıyla duyurarak sevenleriyle paylaştı.

        İkiliye, takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı geldi.

        Fotoğraflar: Instagram

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