Erzurum 112 Acil Sağlık ekipleri kışa hazır

YOĞUNkışşartlarının etkisini sürdürdüğü Erzurum'da 112 Acil Sağlık ekipleri hazırlıklarını tamamladı. 416 personel, 34 istasyonda 78 ambulans ve 1 helikopter ambulansla vatandaşlara hizmet verecek.

Kar yağışıyla birlikte zorlu kış mevsiminin başladığı Erzurum'da 112 Acil Sağlık hizmetleri kış hazırlıklarını tamamladı. 2023-2024 kış döneminde 112 Acil Sağlık hizmetleri, kırsal yerleşim birimlerindeki vatandaşlara 416 personel, 3 snowtrack, 5 paletli, 68 kara ambulansı, 1 obez, 1 adet 4 sedyeli ambulans ve 1 helikopter ambulansla hizmet verecek. Sağlık ekipleri, kırsalda meydana gelebilecek vakalara en geç 30 dakika, kent merkezindekilere ise 10 dakikada ulaşmayı hedefliyor.

Kış sezonu hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Erzurum Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Dr. Oğuzhan Aygün, "Erzurum sınırları içinde 34 istasyon 416 personel ile kış ayları için hazırlıklarımızı bitirdik. 3 adet snowtrack, 5 adet paletli, 68 kara ambulansı, 1 adet obez ambulansı, 1 adet 4 sedyeli ambulans olmak üzere 78 ambulans 1 adet helikopter ambulansla vatandaşımıza kış aylarında hizmet vermeye hazırız. Erzurum çetin kış şartları yaşanan sarp arazilere sahip. Kırsal kesimlerde Sağlık Bakanlığımızın talimatlarıyla kırsalda 30 dakika içinde vakalara ulaşmak mecburiyetindeyiz. Bu rakam kent merkezinde ise 10 dakika. Helikopter ambulansımızla da kara ambulansı ya da paletli ambulansla ulaşamadığımız noktalara ulaşmaya çalışıyoruz. Geçen yıl snowtrackla 20, kar üstü araçlarla 245 vakaya ulaştık. Helikopter ambulans 590 vakaya ulaştı. Helikopter ambulans kırsalda bize çok yardımcı oluyor" diye konuştu.

ACİL ÇAĞRI MERKEZLERİ ASILSIZ İHBARLARI AZALTTI

İçişleri Bakanlığı'nın illerde kurulan Acil Çağrı Merkezleri sayesinde 112 Acil Sağlık hizmetlerine

yönelik asılsız ihbarların azaldığını belirten Dr. Aygün, "112 Acil Çağrı Merkezleri kurulduktan sonra sağlık alanında düşen çağrılarda asılsız ihbarlarda azalma oldu. Acil Çağrı Merkezleri'nde ön çağrının olması. Ön çağrı sayesinde asılsız vakalar elenerek sadece doğru olan ihbarları bize veriyor. Geçen yıl 220 bin civarında çağrı aldık, 73 bin vaka yaptık. Bu önceden bizim komuta merkezi zamanında asılsız çağrılar daha fazlaydı. Acil Çağrı Merkezi sayesinde bu oran bayağı azalmış durumda. Bu da dakikalarla yarıştığımız için hem hastalar hem de bizim açımızdan çok çok önemli" dedi.