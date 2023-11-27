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        Erzurum'da fırtına sonrası kar yağışı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 27.11.2023 - 11:28
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        Erzurum'da fırtına sonrası kar yağışı (2)
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        3İLÇEDEOKULLAR TATİL

        Erzurum'da kar yağışı nedeniyle merkez Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde bugün okullar tatil edildi. Kentte etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Erzurum Valiliği, 3 merkez ilçe olan Palandöken, Aziziye ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve ortaokul ile özel eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiğini duyurdu.

        DHA-Eğitim - Türkiye-Erzurum / Merkez - Turgay İPEK

        2023-11-27 11:18:39

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