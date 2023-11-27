Erzurum'da fırtına sonrası kar yağışı (2)
3İLÇEDEOKULLAR TATİL
Erzurum'da kar yağışı nedeniyle merkez Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde bugün okullar tatil edildi. Kentte etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Erzurum Valiliği, 3 merkez ilçe olan Palandöken, Aziziye ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve ortaokul ile özel eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiğini duyurdu.
DHA-Eğitim - Türkiye-Erzurum / Merkez - Turgay İPEK
2023-11-27 11:18:39
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