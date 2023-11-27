Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da fırtına sonrası kar yağışı

        ERZURUM'dadün gece fırtına ve yağmurun ardından sabah saatlerinde tipi şeklinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 27.11.2023 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da fırtına sonrası kar yağışı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUM'dadün gece fırtına ve yağmurun ardından sabah saatlerinde tipi şeklinde kar yağışı etkili oldu.

        Bir süredir soğuk havaların etkisi altında olan Erzurum'da dün akşam saatleri yağmur ve fırtına etkili oldu. Bazı semtlerde binaların çatıları uçarken birkaç ağaç da devrildi. Bir otobüs durağı ve çöp konteynerleri sürüklendi. Büyükşehir belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, devrilen ağaçları kaldırdı. Fırtına ve yağmur sabaha karşı yerini tipi şeklindeki kara bıraktı. Sabah saatlerinde işe gidenler ve okul yolundaki öğrenciler zor anlar yaşadı. Yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası da yaşandı. Büyükşehir Belediye ekipleri yollarda tuzlama çalışması yaptı.

        FOTOĞRAF

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Erzurum / Merkez - Oktay POLAT

        2023-11-27 10:32:50

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Korkunç iddia! Erkek arkadaşını ikinci kattan attı
        Korkunç iddia! Erkek arkadaşını ikinci kattan attı
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        "15 dakika yetti"
        "15 dakika yetti"
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        Başkent Ankara'da kar yağışı başladı!
        Başkent Ankara'da kar yağışı başladı!
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        MİT'ten Suriye'de operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten Suriye'de operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        ABD'de Filistin kökenli 3 öğrenci vuruldu
        ABD'de Filistin kökenli 3 öğrenci vuruldu
        Aden Körfezi'nde Türk kaptanların olduğu gemi 15 saat sonra kurtarıldı
        Aden Körfezi'nde Türk kaptanların olduğu gemi 15 saat sonra kurtarıldı
        İstanbul'da "kışkırtılmış trafik"...30 milyon yolculuk yapılıyor
        İstanbul'da "kışkırtılmış trafik"...30 milyon yolculuk yapılıyor
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?

        Benzer Haberler

        Erzurum ve Ardahan il merkezi ile Kars'ın yüksekleri karla kaplandı
        Erzurum ve Ardahan il merkezi ile Kars'ın yüksekleri karla kaplandı
        Taklacı güvercinler yarıştı
        Taklacı güvercinler yarıştı
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 74 santimetreyle Palandöken'de ö...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 74 santimetreyle Palandöken'de ö...
        Erzurum'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
        Erzurum'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
        Erzurum'da çocuğun kullandığı traktörün altında kalan kişi öldü
        Erzurum'da çocuğun kullandığı traktörün altında kalan kişi öldü
        Erzurum'da açılan "Hayır Çarşısı"nın geliri Gazze'ye gönderilecek
        Erzurum'da açılan "Hayır Çarşısı"nın geliri Gazze'ye gönderilecek