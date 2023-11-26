Erzurum'da çocuğun kullandığı traktörün altında kalan kişi öldü

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde 11 yaşındaki çocuğun kullandığı traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Gaziler Mahallesi'nde 11 yaşındaki F.Ş, tarla dönüşü kullandığı traktörü karşı yönden gelen aracı görünce sağ şeride almak istedi.

Bu esnada traktörün ön kısmında oturan Orhan Kamacı (67), dengesini kaybedip düşerek tekerleklerin altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gözetim altına alınan F.Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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