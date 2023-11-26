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        Erzurum'da açılan "Hayır Çarşısı"nın geliri Gazze'ye gönderilecek

        Erzurum Valiliğince açılan Hayır Çarşısı'ndan elde edilen gelir Gazze'ye gönderilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 15:40 Güncelleme: 26.11.2023 - 15:51
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        Erzurum'da açılan "Hayır Çarşısı"nın geliri Gazze'ye gönderilecek
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        Erzurum Valiliğince açılan Hayır Çarşısı'ndan elde edilen gelir Gazze'ye gönderilecek.

        Yakutiye ilçesinde bir alışveriş merkezinde kurulan Hayır Çarşısı'nda Valilik personeli ile gönüllülerce hazırlanan yiyecek, içecek, dekoratif ürünler ve el sanatlarından oluşan çeşitli ürünler Gazzeliler için satışa sunuldu.

        Açılışa Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ile Mehmet Emin Öz, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Hayır çarşısına katılan çok sayıda kişi buradan alışveriş yaparak Filistinliler için destekte bulundu.

        AK Parti Erzurum Milletvekili Öz, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Gösterilen dayanışma, insani değerler ve uluslararası sorumluluk bilincinin güzel bir örneği. Erzurum halkının gösterdiği ilgi ve katılım, dünyanın farklı yerlerindeki insanlar için nasıl bir araya gelebileceğimizi gösterdi. Dünyanın her köşesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım etme yolunda daha fazla adım atmayı diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Destek amacıyla kurulan hayır çarşısında 2 Aralık akşamına kadar satılan ürünlerden elde edilen gelir, Gazze halkına ulaştırılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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