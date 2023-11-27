Taklacı güvercinler yarıştı ERZURUMGüvercin Federasyonu'nun düzenlediği, 'Büyük Erzurum Doğu Anadolu Kupası'nda taklacı güvercinler yarıştı. 1 Nisan'da başlayan ve Türkiye'nin dört bir yanından güvercin meraklılarının katıldığı yarışma, puan esasına göre yapılıyor. En az 2 hakemin takip ettiği kuşlar, attıkları takla sayısı, 10 metreden fazla yüksekliğe çıkma ve havada kalış sürelerine göre puanlanıyor. Müsabakada yapılacak değerlendirme sonucu en yüksek puanı alan kuşun sahibi kupayı alacak.

ERZURUMGüvercin Federasyonu'nun düzenlediği, 'Büyük Erzurum Doğu Anadolu Kupası'nda taklacı güvercinler yarıştı. 1 Nisan'da başlayan ve Türkiye'nin dört bir yanından güvercin meraklılarının katıldığı yarışma, puan esasına göre yapılıyor. En az 2 hakemin takip ettiği kuşlar, attıkları takla sayısı, 10 metreden fazla yüksekliğe çıkma ve havada kalış sürelerine göre puanlanıyor. Müsabakada yapılacak değerlendirme sonucu en yüksek puanı alan kuşun sahibi kupayı alacak.

Erzurum Güvercin Federasyonu tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'Büyük Erzurum Doğu Anadolu Kupası' müsabakaları, 1 Nisan'da başladı. Başta Erzurum olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından meraklılar, 150'den fazla güvercinle katıldı. Özel olarak yetiştirdikleri güvercinlerinin yarışma için hazır olduğunu belirten kuş sevenlerin talebiyle, federasyonun görevlendirdiği hakemler nezaretinde uçuşlar gerçekleştiriliyor. Attıkları takla sayısı, en yükseğe çıkma, havada kalış süreleri, uçtukları yuvalarına geri dönüşleri gibi değerlendirmelere tabi tutulan güvercinlere hakemler puan veriyor. 3'den az takla atan, 10 metrenin altında yükseğe çıkan ve havada 1 saatten az kalan güvercinlerin diskalifiye edildiği müsabakalara kuş meraklıları ilgi gösteriyor. Kuş meraklılarının bulundukları illerde katıldıkları müsabakalar, 30 Kasım itibarıyla sona erecek. Federasyon hakemlerinin değerlendirmesi sonucu en yüksek puanı alan güvercinin yetiştiricisi kupanın sahibi olacak.

HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINDA UÇUYORLAR

Üç takladan az atan kuşların elendiği müsabakada Türkiye'nin değişik bölgelerindeki kuş severler, her türlü iklim şartında güvercinleri uçurarak en yüksek puan almaya çalıştı. Yıl boyunca özel olarak yetiştirdiği güverciniyle müsabakaya katılan Erzurumlu Ünal Calp, yuvadan uçurduğu kuşunun gösterisini heyecanla izledi. Hakemlerin nezaretinde uçuşunu gerçekleştiren güvercin, yarışmada istenilen uçuşu gerçekleştiremeyince elenmesine karar verildi.

Erzurum Güvercin Federasyonu Yöneticisi Zafer Özkan, müsabakaların 7 yıldır yapıldığını, güvercin yetiştiriciliğinin en önemli hobileri olduğunu belirterek, bu yılki yarışmaya ilginin de sevindirdiğini bildirdi. Merkez Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde gerçekleştirilen müsabakayı izleyen Erzurum Güvercin Federasyonu Başkanı Kadir Dündar, Türkiye genelinde 140 kuşun kupada mücadele ettiğini bildirdi. Müsabakaların ardından ilk 3'e girecek olanlara kupa ve ödül verileceğini kaydeden Dündar, 2024'te organize edecekleri yarışmanın ise 1 Mart'ta başlayacağını söyledi.

BARIŞ ENGİN'İN GÜVERCİNİ DUMANLI BİRİNCİ

Büyük Erzurum Doğu Anadolu Kupası'nda bugüne kadar 140 kuş hakemler gözetiminde performans sergiledi. Hakemlerin verdiği puanlara göre 140 kuş arasında aldığı 1309 puanla birincilik Erzurumlu Barış Engin'in kuşu Dumanlı'da. Kupanın Türkiye genelinde ilgi gördüğünü belirten Engin, 1 Nisan'da başlayan yarışmada özel olarak yetiştirdiği Dumanlı'nın en yüksek puanı aldığını söyledi. Taklacı güvercinlerin yarıştığı müsabakalar 30 Kasım akşamına kadar devam edecek.