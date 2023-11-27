Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Taklacı güvercinler yarıştı

        ERZURUMGüvercin Federasyonu'nun düzenlediği, 'Büyük Erzurum Doğu Anadolu Kupası'nda taklacı güvercinler yarıştı. 1 Nisan'da başlayan ve Türkiye'nin dört bir yanından güvercin meraklılarının katıldığı yarışma, puan esasına göre yapılıyor. En az 2 hakemin takip ettiği kuşlar, attıkları takla sayısı, 10 metreden fazla yüksekliğe çıkma ve havada kalış sürelerine göre puanlanıyor. Müsabakada yapılacak değerlendirme sonucu en yüksek puanı alan kuşun sahibi kupayı alacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 27.11.2023 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taklacı güvercinler yarıştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUMGüvercin Federasyonu'nun düzenlediği, 'Büyük Erzurum Doğu Anadolu Kupası'nda taklacı güvercinler yarıştı. 1 Nisan'da başlayan ve Türkiye'nin dört bir yanından güvercin meraklılarının katıldığı yarışma, puan esasına göre yapılıyor. En az 2 hakemin takip ettiği kuşlar, attıkları takla sayısı, 10 metreden fazla yüksekliğe çıkma ve havada kalış sürelerine göre puanlanıyor. Müsabakada yapılacak değerlendirme sonucu en yüksek puanı alan kuşun sahibi kupayı alacak.

        Erzurum Güvercin Federasyonu tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'Büyük Erzurum Doğu Anadolu Kupası' müsabakaları, 1 Nisan'da başladı. Başta Erzurum olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından meraklılar, 150'den fazla güvercinle katıldı. Özel olarak yetiştirdikleri güvercinlerinin yarışma için hazır olduğunu belirten kuş sevenlerin talebiyle, federasyonun görevlendirdiği hakemler nezaretinde uçuşlar gerçekleştiriliyor. Attıkları takla sayısı, en yükseğe çıkma, havada kalış süreleri, uçtukları yuvalarına geri dönüşleri gibi değerlendirmelere tabi tutulan güvercinlere hakemler puan veriyor. 3'den az takla atan, 10 metrenin altında yükseğe çıkan ve havada 1 saatten az kalan güvercinlerin diskalifiye edildiği müsabakalara kuş meraklıları ilgi gösteriyor. Kuş meraklılarının bulundukları illerde katıldıkları müsabakalar, 30 Kasım itibarıyla sona erecek. Federasyon hakemlerinin değerlendirmesi sonucu en yüksek puanı alan güvercinin yetiştiricisi kupanın sahibi olacak. 

        HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINDA UÇUYORLAR

        Üç takladan az atan kuşların elendiği müsabakada Türkiye'nin değişik bölgelerindeki kuş severler, her türlü iklim şartında güvercinleri uçurarak en yüksek puan almaya çalıştı. Yıl boyunca özel olarak yetiştirdiği güverciniyle müsabakaya katılan Erzurumlu Ünal Calp, yuvadan uçurduğu kuşunun gösterisini heyecanla izledi. Hakemlerin nezaretinde uçuşunu gerçekleştiren güvercin, yarışmada istenilen uçuşu gerçekleştiremeyince elenmesine karar verildi.

        Erzurum Güvercin Federasyonu Yöneticisi Zafer Özkan, müsabakaların 7 yıldır yapıldığını, güvercin yetiştiriciliğinin en önemli hobileri olduğunu belirterek, bu yılki yarışmaya ilginin de sevindirdiğini bildirdi. Merkez Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde gerçekleştirilen müsabakayı izleyen Erzurum Güvercin Federasyonu Başkanı Kadir Dündar, Türkiye genelinde 140 kuşun kupada mücadele ettiğini bildirdi. Müsabakaların ardından ilk 3'e girecek olanlara kupa ve ödül verileceğini kaydeden Dündar, 2024'te organize edecekleri yarışmanın ise 1 Mart'ta başlayacağını söyledi.

        BARIŞ ENGİN'İN GÜVERCİNİ DUMANLI BİRİNCİ

        Büyük Erzurum Doğu Anadolu Kupası'nda bugüne kadar 140 kuş hakemler gözetiminde performans sergiledi. Hakemlerin verdiği puanlara göre 140 kuş arasında aldığı 1309 puanla birincilik Erzurumlu Barış Engin'in kuşu Dumanlı'da. Kupanın Türkiye genelinde ilgi gördüğünü belirten Engin, 1 Nisan'da başlayan yarışmada özel olarak yetiştirdiği Dumanlı'nın en yüksek puanı aldığını söyledi. Taklacı güvercinlerin yarıştığı müsabakalar 30 Kasım akşamına kadar devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Korkunç iddia! Erkek arkadaşını ikinci kattan attı
        Korkunç iddia! Erkek arkadaşını ikinci kattan attı
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        "15 dakika yetti"
        "15 dakika yetti"
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        Başkent Ankara'da kar yağışı başladı!
        Başkent Ankara'da kar yağışı başladı!
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        MİT'ten Suriye'de operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten Suriye'de operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        ABD'de Filistin kökenli 3 öğrenci vuruldu
        ABD'de Filistin kökenli 3 öğrenci vuruldu
        Aden Körfezi'nde Türk kaptanların olduğu gemi 15 saat sonra kurtarıldı
        Aden Körfezi'nde Türk kaptanların olduğu gemi 15 saat sonra kurtarıldı
        İstanbul'da "kışkırtılmış trafik"...30 milyon yolculuk yapılıyor
        İstanbul'da "kışkırtılmış trafik"...30 milyon yolculuk yapılıyor
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?

        Benzer Haberler

        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 74 santimetreyle Palandöken'de ö...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 74 santimetreyle Palandöken'de ö...
        Erzurum'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
        Erzurum'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
        Erzurum'da çocuğun kullandığı traktörün altında kalan kişi öldü
        Erzurum'da çocuğun kullandığı traktörün altında kalan kişi öldü
        Erzurum'da açılan "Hayır Çarşısı"nın geliri Gazze'ye gönderilecek
        Erzurum'da açılan "Hayır Çarşısı"nın geliri Gazze'ye gönderilecek
        Erzurum ve Erzincan'da, AK Parti belediye başkan adayları için temayül yokl...
        Erzurum ve Erzincan'da, AK Parti belediye başkan adayları için temayül yokl...
        Erzurum'da dev buz kütleleri testere ve ütüyle sanat eserine dönüşüyor
        Erzurum'da dev buz kütleleri testere ve ütüyle sanat eserine dönüşüyor