Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çıkan kavgada, bıçaklı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 21:14 Güncelleme: 26.11.2023 - 21:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çıkan kavgada, bıçaklı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı.

        Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'ndeki bir tesiste, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi ile 17 yaşındaki E.Ç. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.Ç. boynundan bıçaklandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve ağır yaralı olduğu belirlenen genç, ambulansla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Üç puan Tadic'ten!
        Üç puan Tadic'ten!
        3. rehine takası başladı
        3. rehine takası başladı
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Çalımbay'la 2'de 2
        Çalımbay'la 2'de 2
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Kartal uçuşa geçti!
        Kartal uçuşa geçti!
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Konya'da aşırı yağış nedeniyle göçükte 1 kişi can verdi
        Konya'da aşırı yağış nedeniyle göçükte 1 kişi can verdi
        Kocaeli'de de deniz taştı, sahil kesimi su altında kaldı
        Kocaeli'de de deniz taştı, sahil kesimi su altında kaldı
        Fırtınada mahsur kalan balıkçıyı oğlu kurtardı
        Fırtınada mahsur kalan balıkçıyı oğlu kurtardı
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Hava taksi projeleri son virajda!
        Hava taksi projeleri son virajda!

        Benzer Haberler

        Erzurum'da çocuğun kullandığı traktörün altında kalan kişi öldü
        Erzurum'da çocuğun kullandığı traktörün altında kalan kişi öldü
        Erzurum'da açılan "Hayır Çarşısı"nın geliri Gazze'ye gönderilecek
        Erzurum'da açılan "Hayır Çarşısı"nın geliri Gazze'ye gönderilecek
        Erzurum ve Erzincan'da, AK Parti belediye başkan adayları için temayül yokl...
        Erzurum ve Erzincan'da, AK Parti belediye başkan adayları için temayül yokl...
        Erzurum'da dev buz kütleleri testere ve ütüyle sanat eserine dönüşüyor
        Erzurum'da dev buz kütleleri testere ve ütüyle sanat eserine dönüşüyor
        DEVA Partisi Erzurum İl Başkanı: 800 değil, 71 üye istifa etmiştir
        DEVA Partisi Erzurum İl Başkanı: 800 değil, 71 üye istifa etmiştir
        DEVA Partisi'nden istifa eden 800 kişi, AK Parti'ye katıldı
        DEVA Partisi'nden istifa eden 800 kişi, AK Parti'ye katıldı