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        Erzurum-Bingöl kara yolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

        Erzurum'da etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla Erzurum-Bingöl kara yolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 12:54 Güncelleme: 27.11.2023 - 13:06
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        Erzurum-Bingöl kara yolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı
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        Erzurum'da etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla Erzurum-Bingöl kara yolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan ve yoğunluğunu artıran kar hayatı olumsuz etkiliyor.

        Erzurum çıkışında bekleyen polis ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle ağır tonajlı araçların Bingöl istikametine geçişine izin vermiyor.

        Karayolları ekipleri de kara yolunda karla mücadele çalışması başlattı.

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