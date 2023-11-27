Erzurum-Bingöl kara yolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı
Erzurum'da etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla Erzurum-Bingöl kara yolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.
Erzurum'da etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla Erzurum-Bingöl kara yolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.
Kentte sabah saatlerinde başlayan ve yoğunluğunu artıran kar hayatı olumsuz etkiliyor.
Erzurum çıkışında bekleyen polis ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle ağır tonajlı araçların Bingöl istikametine geçişine izin vermiyor.
Karayolları ekipleri de kara yolunda karla mücadele çalışması başlattı.
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