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        Erzurum'da bir araçta 3 kilo 819 gram skunk ele geçirildi

        Erzurum'da bir araçta 3 kilo 819 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 11:51 Güncelleme: 27.11.2023 - 12:03
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        Erzurum'da bir araçta 3 kilo 819 gram skunk ele geçirildi
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        Erzurum'da bir araçta 3 kilo 819 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatını önlemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Ekiplerce bir araçta narkotik arama köpeği eşliğinde yapılan aramada 15 parça halinde 3 kilo 819 gram skunk ele geçirildi.

        Araçtaki O.B. ekiplerce gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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