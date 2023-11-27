Erzurum'da bir araçta 3 kilo 819 gram skunk ele geçirildi Erzurum'da bir araçta 3 kilo 819 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

Erzurum'da bir araçta 3 kilo 819 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatını önlemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekiplerce bir araçta narkotik arama köpeği eşliğinde yapılan aramada 15 parça halinde 3 kilo 819 gram skunk ele geçirildi.

Araçtaki O.B. ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.