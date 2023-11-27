Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Fransız antropolog 43 yıl önce Erzurum'da fotoğraflarını çektiği çocukları arıyor

        İLHAMİ ERKILIÇ/TALHA KOCA - Fransız antropolog (insan bilimci) Victor Dallant, 43 yıl önce Erzurum'da fotoğraflarını çektiği 7 yaşlarındaki çocukları bulmak için kenti karış karış geziyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 12:53 Güncelleme: 27.11.2023 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fransız antropolog 43 yıl önce Erzurum'da fotoğraflarını çektiği çocukları arıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        İLHAMİ ERKILIÇ/TALHA KOCA - Fransız antropolog (insan bilimci) Victor Dallant, 43 yıl önce Erzurum'da fotoğraflarını çektiği 7 yaşlarındaki çocukları bulmak için kenti karış karış geziyor.

        Erzurum'a 1980 yılının aralık ayında İstanbul'dan Doğu Ekspresi ile gezmeye gelen 2 çocuk babası Dallant, kentin ismini bilmediği bir mahallesinde kayak yapan ve top oynayan çocukların fotoğrafını çekti.

        Aradan geçen 43 yılın ardından fotoğrafını çektiği çocukların son durumunu merak eden Dallant, onları bulmak için Fransa'dan Erzurum'a geldi.

        Kentte hatırladığı mahalle ve caddeleri dolaşan Dallant, yolda gördüğü kişilere tercüman yardımıyla fotoğraftakileri tanıyıp tanımadığını soruyor.

        Yaklaşık 1 haftadır Erzurum'da gezen Dallant, bir süre daha kentte kalmayı ve fotoğraftakileri bulup onlara 43 yıl önce çektiği fotoğraflarını hediye etmeyi istiyor.

        Victor Dallant, AA muhabirine, antropolojiyle alakalalı yüksek lisans yaptığını, 1980 yılında gezmek amacıyla trenle İstanbul'dan Erzurum'a geldiğini ve buradan da Kars'a gittiğini söyledi.

        Gezi sırasında Erzurum'daki çocukların oyunlar oynarken fotoğrafını çektiğini anlatan Dallant, "Doğu Ekspresi ile Erzurum'a geldim. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum, Erzurum'da bir mahallede 7 çocuğun çok eğlendiğini görünce o anları fotoğrafladım. Daha sonra Paris'e gidip fotoğrafları düzenledim. Arkadaşlarım da fotoğrafları çok beğendi." dedi.

        - "Bu çocukları bulmak için Fransa'dan Erzurum'a geldim"

        Dallant, fotoğrafını çektiği çocuklarla bir süre sohbet ettiğini belirterek şöyle devam etti:

        "Fotoğrafları çekerken çocuklarla çok az Türkçe konuşabildim. Çünkü o zamanlar Türkçeyi daha yeni yeni öğrenmeye başlıyordum. Şimdi ise öğrendiğim Türkçeyi de unuttuğum için pek iyi konuşamıyorum. Çocukları kayak yaparken, top oynarken görünce onların fotoğrafını çekmiştim. Onları çekerken çok eğlenmiş ve mutlu olmuştum. 7 yaşlarındayken fotoğrafını çektiğim bu çocukları bulmak için Fransa'dan Erzurum'a geldim. Onlarla tanışmak ve bu fotoğrafları vermek istiyorum."

        Sosyal medya hesaplarından bu kişileri bulmak için paylaşım yaptığını ancak henüz bulamadığını dile getiren Dallant, kendisine "dallant17@gmail.com" adresinden ulaşabileceklerini aktardı.

        - "Dadaşlar sizi arıyorum Türkiye çok güzel, Erzurum çok güzel"

        Fotoğraftakileri bulduğunda çok mutlu olacağını vurgulayan Dallant, şunları kaydetti:

        "Bulunca onlara teşekkür etmek istiyorum. Fotoğrafın bir kopyasını verip, şimdi ne yaptıklarını sormak, kısa bir röportaj yapmak istiyorum. Fotoğraftakiler hala beraberler mi birlikte etkinlikler yapıyorlar mı arkadaşlıkları devam ediyor mu ya da başka ülkelere mi gittiler, bunları öğrenmek istiyorum. Onların şu an ne yaptığını öğrenmek istiyorum. Anadolu Ajansı sayesinde onları bulursam yazacağım kitapta bu kişilere de yer vereceğim. Eğer gören veya hatırlayan birisi varsa bana mail veya telefondan ulaşmalarını çok isterim. Şimdiden onlara çok teşekkür ederim. Dadaşlar sizi arıyorum, Türkiye çok güzel, Erzurum çok güzel."

        Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyen ve fotoğrafları inceleyen vatandaşlardan Faruk Gürbüz de Dallant'a, fotoğraftakileri bulmasının çok zor olduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den yeni uyarı! Sağanak ve fırtına devam ediyor
        Meteoroloji'den yeni uyarı! Sağanak ve fırtına devam ediyor
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Havada 2003 kokusu var
        Havada 2003 kokusu var
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        "15 dakika yetti"
        "15 dakika yetti"
        Akılalmaz ölüm! El frenini çekmeyi unuttu! Aracının altında can verdi!
        Akılalmaz ölüm! El frenini çekmeyi unuttu! Aracının altında can verdi!
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        Annesini icra yoluyla görebiliyor!
        Annesini icra yoluyla görebiliyor!
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Başkent Ankara'da kar yağışı başladı!
        Başkent Ankara'da kar yağışı başladı!
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        Sosyal medya estetik yaşını düşürdü!
        Sosyal medya estetik yaşını düşürdü!

        Benzer Haberler

        Erzurum-Bingöl kara yolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı
        Erzurum-Bingöl kara yolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı
        Erzurum'da bir araçta 3 kilo 819 gram skunk ele geçirildi
        Erzurum'da bir araçta 3 kilo 819 gram skunk ele geçirildi
        Erzurum'da fırtına sonrası kar yağışı (2)
        Erzurum'da fırtına sonrası kar yağışı (2)
        Erzurum'da 3 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara
        Erzurum'da 3 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara
        Erzurum ve Ardahan il merkezi ile Kars'ın yüksekleri karla kaplandı
        Erzurum ve Ardahan il merkezi ile Kars'ın yüksekleri karla kaplandı
        Erzurum'da fırtına sonrası kar yağışı
        Erzurum'da fırtına sonrası kar yağışı