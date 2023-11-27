Kar nedeniyle yolu kapanan mazradaki hasta çocuğu JAK timi hastaneye ulaştırdı ERZURUM´unPalandöken ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mezradaki rahatsızlanan 4 yaşındaki B.S., Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timleri tarafından kar motosikletle evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

ERZURUM´unPalandöken ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mezradaki rahatsızlanan 4 yaşındaki B.S., Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timleri tarafından kar motosikletle evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

İlçenin Biryepiri mezrasında rahatsızlanan B.S'nin ailesi, kar ve tipi nedeniyle çocuğu hastanede götüremeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, yolu kardan kapalı olan mezraya ulaşamayınca İl Jandarma Komutanlığından destek istedi. Kar motoruyla mezraya ulaşan Jandarma Arama Kurtarma (JAK), timleri hasta çocuğu evinden ailesi ile alarak ambulansın bulunduğu bölgeye getirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan çocuk, ilçe hastanesinde tedavi altına alındı.