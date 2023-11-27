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        Erzurum´da buz pistine dönen yolda zincirleme kaza

        ERZURUM´dagün boyu etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle buz pistine dönen yolda 15 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 20:08 Güncelleme: 27.11.2023 - 20:10
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        Erzurum´da buz pistine dönen yolda zincirleme kaza
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        ERZURUM´dagün boyu etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle buz pistine dönen yolda 15 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı.

        Kaza, akşam saatlerinde Palandöken ilçesi Beyaz Evler mevkisinde meydana geldi. Kentte gün boyu etkili olan kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda seyir halinde olan araçlar kızak gibi kaymaya başladı. Sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası oldu. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı ekipler bölgede tuzlama çalışması yaptı. Kaza nedeniyle trafik uzun süre tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Birkaç araç çekici yardımı ile götürüldü. Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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