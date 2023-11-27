Erzurum'da JAK timleri hasta çocuğu kar motoruyla hastaneye ulaştırdı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mezradaki hasta çocuk, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçenin Biryepiri mezrasında 4 yaşındaki B.S'nin hastalanması üzerine ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, yolu kardan kapalı olan mezraya gidemeyince İl Jandarma Komutanlığından destek istedi.

Kar motoruyla mezraya ulaşan jandarma arama kurtarma timleri (JAK), hasta çocuğu evinden alarak ambulansa getirdi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, ilçe hastanesinde tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.