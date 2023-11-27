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        Erzurum'da JAK timleri hasta çocuğu kar motoruyla hastaneye ulaştırdı

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mezradaki hasta çocuk, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 18:45 Güncelleme: 27.11.2023 - 19:11
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        Erzurum'da JAK timleri hasta çocuğu kar motoruyla hastaneye ulaştırdı
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        Erzurum'un Palandöken ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mezradaki hasta çocuk, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        İlçenin Biryepiri mezrasında 4 yaşındaki B.S'nin hastalanması üzerine ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, yolu kardan kapalı olan mezraya gidemeyince İl Jandarma Komutanlığından destek istedi.

        Kar motoruyla mezraya ulaşan jandarma arama kurtarma timleri (JAK), hasta çocuğu evinden alarak ambulansa getirdi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, ilçe hastanesinde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

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