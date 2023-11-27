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        Erzurum'da 75 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde 75 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 16:51 Güncelleme: 27.11.2023 - 16:51
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        Erzurum'da 75 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu
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        Erzurum'un Palandöken ilçesinde 75 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu.

        Yunusemre Mahallesi Şenpınar Sokak'ta bir apartmanda ikamet eden F.U'dan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Adrese giden ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde F.U'yu hareketsiz halde buldu.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

        F.U'nun cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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