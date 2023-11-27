Erzurum'da 75 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu

Erzurum'un Palandöken ilçesinde 75 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Yunusemre Mahallesi Şenpınar Sokak'ta bir apartmanda ikamet eden F.U'dan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Adrese giden ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde F.U'yu hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

F.U'nun cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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