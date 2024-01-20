Erzurumspor FK: 1 - Bodrum FK: 0

STAT:Kazım Karabekir

HAKEMLER: Ayberk Demirbaş, Muhammet Ali Doğan, Kürşathan Akın

ERZURUMSPOR FK: Rıdvan Oğuzhan- Mustafa Akbaş (Dk.66 Yakup), Mustafa Yumlu, Celal, Ufuk, Orhan Ovacıklı, Batuhan (Dk.81 Sefa), Süleyman Koç, Furkan Özhan(Dk.81 Rosheuvel), Özgür Sert (Dk.71 Alican), Eren Tozlu

BODRUMSPOR FK: Diogo Sousa- Ceustka, Erkan (Dk.46 Ahmet Aslan), Omar İmeri, Furkan Apaydın (Dk.87 Ali Eren), Üzeyir, Musah Muhammed, Samet, Kenan (Dk.79 Celal Dumanlı), Burak (Dk.87 Eray), Gökdeniz (Dk.90+7 Haqi Osman),

GOL: Dk.90+6 Eren Tozlu (ERZURUMSPOR FK)

KIRMIZI KART: Dk.51 Omar İmeri (BODRUM FK)

SARI KART: Alican, Eren Tozlu (ERZURUMSPOR FK) Musah Muhammed (BODRUM FK)

1'inci Lig'in 19'uncu haftasında Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumunda konuk ettiği Bodrum FK'yı 90+6'ncı dakikada Eren Tozlu'nun golüyle 1-0 yendi. Konuk ekipte 51'inci dakikada Omar İmeri, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maça yerli oyuncularıyla başlayan Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, 81'inci dakikada Rosheuvel'i oyuna aldı.

KAPTAN YUMLU'YA ÇİÇEK

Kariyerinde 500'üncü maçına çıkan Erzurumspor FK Kaptanı Mustafa Yumlu'ya kulüp başkanı Ahmet Dal ile teknik direktör Hakan Kutlu plaket ve çiçek verdi. Yumlu için hazırlanan özel video stadyumdaki skorbordda yayınlandı. Yumlu, Erzurumspor ve Bodrumlu futbolcuların saha içerisinde oluşturduğu koridorla alkışlar arasında 500'üncü maçına çıktı.

İLK YARI

21'inci dakikada kazanılan serbest atışı kullanan Süleyman Koç, cezaalanına ortaladı. Cezaalanı içerisinde Mustafa Yumlu'nun kafa şutunda top kale direğinin üstünden auta gitti.

23'üncü dakikada gelişen Bodrum atağında Burak'ın cezaalanı dışından sert şutunda top kale direğinin yanında auta gitti.

33'üncü dakikada gelişen Bodrum atağında cezaalanına giren Kenan'dan önce Mustafa Yumlu topa müdahale ederek taca gönderdi.

37'nci dakikada defansın arkasına sarkan Eren Tozlu'nun yerden kaleye paralel gönderdiği topa son anda Celustka müdahale etti.

Kalan dakikalarda gol olmayınca maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İKİNCİ YARI

47'nci dakikada Bodrum FK'dan Furkan Apaydın'ın geri pasında araya giren Erzurumsporlu Furkan Özhan'ın sağ çaprazdan sutunda top yan ağlarda kaldı.

51'inci dakikada gelişen Erzurumspor atağında cezaalanına girerken Süleyman Koç'u düşüren Omar İmeri, hakem Ayberk Demirbaş'tan kırmızı kart gördü.

58'inci dakikada kazanılan serbest atışı kullanan Kenan, topu cezalanına gönderdi. Rakip defans arasında topla buluşan Gökdeniz'in şutu auta gitti.

69'uncu dakikada Celal ve Süleyman Koç paslaşarak Bodrum cezaalanına girdi. Celal'in havalandırdığı topu kaleci Diogo Sousa elinden kaçırınca Furkan Apaydın tehlikeyi uzaklaştırdı.

78'inci dakikada gelişen Bodrum atağında Gökdeniz, cezaalanına girerken sol ayağıyla sert vurdu, top kaleci Diogo Sousa'da kaldı.

89'uncu dakikada Celal'in taç atışya aut çizgisi önünde topla buluşan Eren Tozlu, kale önüne gönderdi. Boşta kalan topa Ufuk ve Celal Dumanlı müdahale etti. Çarpışan iki futbolcu da yerde kalırken, topu defans uzaklaştırdı.

90+6'ncı dakikada Sefa'nın pasıyla cezaalanına giren Eren Tozlu, defans oyuncuları arasında topu ağlara gönderdi. 1-0.

Maç, Erzurumspor FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.