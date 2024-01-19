Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da çıkan kavgada bir öğrenci bıçakla ağır yaralandı

        Erzurum'un Aziziye ilçesinde çıkan kavgada, bir öğrenci bıçakla ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 14:07 Güncelleme: 19.01.2024 - 14:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da çıkan kavgada bir öğrenci bıçakla ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'un Aziziye ilçesinde çıkan kavgada, bir öğrenci bıçakla ağır yaralandı.

        A.V. (17) ile L.K. (18), H.C.İ, A.K. ve B.Ç. arasında 1. Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Eğitim Merkezi'nin arkasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Bıçakla ağır yaralanan A.V, Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı iddia edilen 4 şüpheliyi yakaladı.

        Zanlıların Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

        A.V'nin 1. Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Eğitim Merkezi Yiyecek ve İçecek Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.

        Kavga sırasında eğitim merkezindekilerin koşarak olay yerine gitmesi çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Polis memuru aile katliamı yaptı: 3 ölü!
        Polis memuru aile katliamı yaptı: 3 ölü!
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        ABD'de yüzyılın kar fırtınası
        ABD'de yüzyılın kar fırtınası
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        İlk Türk astronot dünya basınında
        İlk Türk astronot dünya basınında
        Tatlıcıda kurşun yağdırdı! Saldıran da saldırıya uğrayan da yakalandı
        Tatlıcıda kurşun yağdırdı! Saldıran da saldırıya uğrayan da yakalandı
        Sulama göletinde bulundu
        Sulama göletinde bulundu
        Epstein belgeleri sonrası Kral Charles'tan yeni adım
        Epstein belgeleri sonrası Kral Charles'tan yeni adım
        "İstikbal göklerdedir"
        "İstikbal göklerdedir"
        Yıldızlar gecesi!
        Yıldızlar gecesi!
        Uzay yolculuğu başladı
        Uzay yolculuğu başladı
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Tatile gidecekler dikkat! Yağışlı havalar geri dönüyor
        Tatile gidecekler dikkat! Yağışlı havalar geri dönüyor
        Transferler sakata geldi!
        Transferler sakata geldi!
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek

        Benzer Haberler

        Erzurum'da "Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var" projesinin 3'üncü et...
        Erzurum'da "Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var" projesinin 3'üncü et...
        Karın 1 metreyi aştığı Palandöken ve Sarıkamış kayak merkezleri tatilde öğr...
        Karın 1 metreyi aştığı Palandöken ve Sarıkamış kayak merkezleri tatilde öğr...
        Ekstrem sporcuları Erzurum'da 230 metre yükseklikteki kayalıklardan atladı
        Ekstrem sporcuları Erzurum'da 230 metre yükseklikteki kayalıklardan atladı
        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 12 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 12 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
        Erzurum'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenciler snowtrackla evlerine...
        Erzurum'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenciler snowtrackla evlerine...