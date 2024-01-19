Erzurum'da çıkan kavgada bir öğrenci bıçakla ağır yaralandı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde çıkan kavgada, bir öğrenci bıçakla ağır yaralandı.

A.V. (17) ile L.K. (18), H.C.İ, A.K. ve B.Ç. arasında 1. Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Eğitim Merkezi'nin arkasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Bıçakla ağır yaralanan A.V, Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı iddia edilen 4 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

A.V'nin 1. Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Eğitim Merkezi Yiyecek ve İçecek Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.

Kavga sırasında eğitim merkezindekilerin koşarak olay yerine gitmesi çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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