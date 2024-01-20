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        Erzurum'da et işleme fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Erzurum'da et işleme fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 09:55 Güncelleme: 20.01.2024 - 10:09
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        Erzurum'da et işleme fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Erzurum'da et işleme fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Aziziye ilçesi 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir et işleme fabrikasının 2. katında elektrik tesisatının bulunduğu teras bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevlerin karton parçalarına sıçraması sonucu yangın büyüdü.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Fabrika çalışanları, iş yerinden kısa sürede tahliye edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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