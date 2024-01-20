Stat:ErzurumKazım Karabekir

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Muhammet Ali Doğan, Kürşathan Akın

Erzurumspor FK: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Celal Hanalp, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Dk. 66 Yakup Kırtay), Ufuk Budak, Süleyman Koç, Batuhan Artarslan (Dk. 81 Sefa Akgün), Özgür Sert (Dk. 72 Alican Özfesli), Furkan Özhan (Dk. 81 Rosheuvel), Eren Tozlu

Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Celustka, Furkan Apaydın (Dk. 87 Ali Eren İyican), Omar Imeri, Erkan Değişmez (Dk. 46 Ahmet Aslan), Burak Çoban (Dk. 87 Eray Akar), Musah Mohammed, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 80 Celal Dumanlı), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 90+7 Haqı Osman)

Gol: Dk. 90+6 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

Kırmızı kart: Dk. 51 Omar Imeri (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 82 Alican Özfesli, Dk. 90+2 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 90+2 Musah Mohammed (Bordum FK)

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