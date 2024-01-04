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        Erzurum'da AK Parti'ye katılanlara parti rozeti takıldı

        Erzurum'da AK Parti'ye katılanlara törenle parti rozeti takıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 13:21 Güncelleme: 04.01.2024 - 13:41
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        Erzurum'da AK Parti'ye katılanlara parti rozeti takıldı
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        Erzurum'da AK Parti'ye katılanlara törenle parti rozeti takıldı.

        AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, parti binasında düzenlenen programda, gazetecilere, İYİ Parti'nin bir önceki dönem il başkanı Fatih Güney ile yönetiminin, bugün itibarıyla AK Parti bünyesinde siyasi hayatlarına devam edeceğini söyledi.

        Güney ve ekibinin, bundan sonraki siyasi hayatlarında kendileriyle yol yürüyecek olmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Küçükoğlu, şöyle konuştu:

        "31 Mart seçimlerinde Cumhur ittifakı olarak 3 ilçede ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'ni destekleyeceğiz. Bir kez daha buradan açıklamak istiyorum ki 20 ilçenin tamamında inşallah Cumhur İttifakı'nın ve bir de Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 21 belediyemizde Cumhur İttifakı ile birlikte AK belediyeciliği inşallah 31 Mart'ta da göğüsleyerek şehrimize ve millete hizmet etmeye devam edeceğiz."

        Güney'de kendisi ve arkadaşları için düzenlenen törenden dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, bundan sonra AK Parti neferi olarak partiye hizmet vermekten gurur duyacaklarını dile getirdi.

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