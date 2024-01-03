Erzurum'da yıllardır onarım için bekletilen yardım uçağı havalimanı dışına taşındı Van'da 2011'de meydana gelen depremde Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren ancak Erzurum Havalimanı'nda apronda geçirdiği kazada kokpiti hasar gördüğü için yıllardır havalanamayan uçak, parçalara ayrılarak havalimanı dışına taşındı.

Van'da 2011'de meydana gelen depremde Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren ancak Erzurum Havalimanı'nda apronda geçirdiği kazada kokpiti hasar gördüğü için yıllardır havalanamayan uçak, parçalara ayrılarak havalimanı dışına taşındı.

Depremin ardından birçok ülkeden depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için kente en yakın havalimanının bulunduğu Erzurum'dan 2011'de "hava köprüsü" kuruldu.

Gürcistan'dan da 30 Ekim 2011'de çadır yüküyle havalanan ve gece saatlerinde Erzurum Havaalanı'na inen SKY Georgia Airlines firmasına ait "Ilyushing Il-76TD" tipi nakliye uçağı, yükünü boşaltmasının ardından parka çekilirken aprondaki Kırgızistan uçağının kanadına çarptı.

Uçak, kaza nedeniyle kokpit bölümünde oluşan hasarın onarılması ve Gürcistan'a gönderilmesi için gerekli işlemlerin yapılması amacıyla havalimanındaki parka çekildi.

O tarihten bu yana parka çekildiği noktada bekletilen ve hasarı onarılmayan hava aracından, yardım uçağı olması nedeniyle park ücreti de alınmadı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce havalimanı apronunda bulunan ve hurdaya ayrılan uçak, ihaleyle satıldı.

Parçalara ayrılan uçak tır yardımıyla havalimanı dışındaki boş bir araziye taşındı.