'Atatürk'ün yapımcısı Saner Ayar: ABD'de 600 - 70 kişiden dayak yedim

Disney Plus'ta yayınlanmasından vazgeçilmesi üzerine iki bölüm halinde beyazperdeye film olarak yansıyan 'Atatürk' dizisinin ikinci bölümü gösterime 5 Ocak'ta girecek.

İlk bölümü 3 Kasım'da gösterime giren 'Atatürk 1881 - 1919', 1.610.628 kişi tarafından izlendi.

'Atatürk II: 1881 - 1919'

İzleyiciyle, 'Atatürk II: 1881 - 1919' adıyla buluşacak olan filmin ikinci bölümünün özel gösterimi sonrasında bir basın toplantısı düzenleyen yapımcı Saner Ayar, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ayar; ilk filmin Avrupa galalarının terör örgütleri tarafından engellendiğini açıkladı.

Saner Ayar

Paris, Berlin, Amsterdam ve Brüksel galalarının terör örgütlerinin sinema salonlarına baskısı nedeniyle yapamadıklarını söyleyen Saner Ayar, konuyla ilgili olarak şunları söyledi; "Avrupa’da Paris, Berlin, Amsterdam ve Brüksel’de gala yapmak üzere bütün salonları kiraladık, ödemelerini yaptık. Terör örgütlerinin baskısıyla bütün salonlar ödemeleri geri gönderdi. Avrupa’nın en büyük tanıtım ajansıyla anlaştık, paralarını ödedik. Döndüler, bütün parayı iade ederek bu işleri yapamayacaklarını ifade ettiler. Yine söylüyorum Atatürk ve Türkler ile dünyanın savaşı bitmemiş arkadaşlar."

'Atatürk II: 1881 - 1919'

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Saner Ayar, geçtiğimiz eylülde ABD’nin Los Angeles şehrinde Yunus Emre Enstitüsü ile USC Annenberg İletişim ve Gazetecilik Okulu Kamu Diplomasisi Yüksek Lisans programına katıldıkları sırada 600 - 700 kişilik grup tarafından şiddete maruz kaldığını açıkladı. Ayar, bu konuda ise şunları söyledi; “Los Angeles prömiyerinden iki hafta önce 600 - 700 kişilik grup tarafından linç edilmeye kalkındık. Filmin önüne geçmesin diye bunu çok fazla ortaya çıkarmadık. Hâlâ FBI tarafından bunun soruşturması devam ediyor. Benim sırtıma boynuma enseme sopalarla vurdular. Küfürlerle taş attılar. Yere düşsek ölmüş olma ihtimalimiz çok büyüktü."

'Atatürk II: 1881 - 1919'

Filmin devamını çekeceklerini belirten Saner Ayar, sözlerini şöyle sürdürdü; "Filmimizi kahraman ordumuza ve şehit olmuş askerlerimize ve tüm gazilerimize armağan ediyoruz. Türk halkı bütün dünyanın çıkardığı bu engellere rağmen sahip çıkacaktır. Bu bizim için iş olmaktan çıkmıştır bir gurur meselesidir."

'Atatürk II: 1881 - 1919'

Filmin basın toplantısında Saner Ayar'ın yanı sıra yönetmeni Mehmet Ada Öztekin, ortak yapımcı Hakan Karamahmutoğlu ve Mustafa Kemal Kemal Atatürk'ü canlandıran Aras Bulut İynemli katıldı.

Aras Bulut İynemli

Aras Bulut İynemli ise duygu ve düşüncelerini dile getirirken, eleştirilere açık olduğunu ve rolüne layık olmaya çalıştığını söyledi: Bu süreç, benim için biraz korkutucuydu. Korkmamak ve altında ezilmemek mümkün değildi ama bu korkuya yenik düşmek bize yakışmazdı. Atamızın dediği gibi "Vatanını en iyi seven görevini en iyi yapandır" sözünden yola çıkarak ben de ne yaptıysam ne yapmadıysam bu çaba ve layık olmak umuduyla yaptım.