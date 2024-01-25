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        Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Kars'ta 273 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum, Iğdır, Kars ile Ağrı'da, 273 yerleşim yerine kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 11:04 Güncelleme: 25.01.2024 - 11:18
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        Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Kars'ta 273 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Erzurum, Iğdır, Kars ile Ağrı'da, 273 yerleşim yerine kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da 30 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

        Kar ve tipi nedeniyle Iğdır'da 120, Ağrı'da 122 ve Kars'ta 1 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında çalışma yürütüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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