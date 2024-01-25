Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Kars'ta 273 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor Erzurum, Iğdır, Kars ile Ağrı'da, 273 yerleşim yerine kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum, Iğdır, Kars ile Ağrı'da, 273 yerleşim yerine kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da 30 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

Kar ve tipi nedeniyle Iğdır'da 120, Ağrı'da 122 ve Kars'ta 1 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında çalışma yürütüyor.