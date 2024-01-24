Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor
Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kentte, park halindeki araçlar beyaza büründü, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Büyükşehir ile karayolları ekipleri sorumluluk bölgelerinde ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.
Trafik polisleri ise tır, çekici ve ağır tonajlı araçları durdurarak, kara yolunda dikkatli seyretmeleri ve zincirsiz şekilde yola çıkmamaları yönünde uyardı.
Etkisini sürdüren kar yağışı altındaki Erzurum Kalesi ile Çifte Minareli Medrese ise dronla görüntülendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.