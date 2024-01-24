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        Erzurum'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı genç öldü

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 12:49 Güncelleme: 24.01.2024 - 12:49
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        Erzurum'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı genç öldü
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        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti.

        G.Y. idaresindeki 61 TP 323 plakalı otomobil, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Özkan Özen'e (18) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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