Erzurum'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı genç öldü

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti.

G.Y. idaresindeki 61 TP 323 plakalı otomobil, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Özkan Özen'e (18) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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