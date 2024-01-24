Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da firari 2 hükümlü yakalandı

        Erzurum'un Çat ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 17:13 Güncelleme: 24.01.2024 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da firari 2 hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'un Çat ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda "kasten adam öldürme" suçundan haklarında 7 yıl 6 ay hapis cezası olan E.A. ve Ö.S.A. yakalandı.

        Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ali Diken cinayetinde itiraf geldi!
        Ali Diken cinayetinde itiraf geldi!
        Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü!
        Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü!
        Acun Ilıcalı'nın sponsoruna yeni operasyon
        Acun Ilıcalı'nın sponsoruna yeni operasyon
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        Anneyi yaraladı! 12 yaşındaki kızını öldürdü!
        Anneyi yaraladı! 12 yaşındaki kızını öldürdü!
        İşçinin vergisine yüzde 10 sınırı çağrısı
        İşçinin vergisine yüzde 10 sınırı çağrısı
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        "Ödeme iste" sistemi nasıl çalışıyor?
        "Ödeme iste" sistemi nasıl çalışıyor?
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        Ukrayna doğumlu Miss Japonya, eleştirilerin hedefinde
        Ukrayna doğumlu Miss Japonya, eleştirilerin hedefinde
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Boşandılar
        Boşandılar
        4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı!
        4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı!
        Dünyadaki 7'nci vaka oldu! Kalp krizini taklit eden hastalığa yakalandı
        Dünyadaki 7'nci vaka oldu! Kalp krizini taklit eden hastalığa yakalandı
        Konut dışı satışın rekor yılı
        Konut dışı satışın rekor yılı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"

        Benzer Haberler

        Erzurum'da düzenlenecek "20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları"nın tanıtı...
        Erzurum'da düzenlenecek "20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları"nın tanıtı...
        Erzurum'da güvenlik birimlerinin suç aydınlatma oranı Türkiye ortalamasının...
        Erzurum'da güvenlik birimlerinin suç aydınlatma oranı Türkiye ortalamasının...
        Erzurum'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı genç öldü
        Erzurum'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı genç öldü
        Milli yüzücüler, madalya hedefiyle yüksek irtifada kulaç atıyor
        Milli yüzücüler, madalya hedefiyle yüksek irtifada kulaç atıyor
        Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Kars'ta 360 yerleşim yerine kar ve tipiden ulaşım s...
        Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Kars'ta 360 yerleşim yerine kar ve tipiden ulaşım s...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 182 santimetreyle Hakkari'de ölç...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 182 santimetreyle Hakkari'de ölç...