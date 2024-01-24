Erzurum'da firari 2 hükümlü yakalandı
Erzurum'un Çat ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Erzurum'un Çat ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda "kasten adam öldürme" suçundan haklarında 7 yıl 6 ay hapis cezası olan E.A. ve Ö.S.A. yakalandı.
Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.