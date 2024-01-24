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        Erzurum'da güvenlik birimlerinin suç aydınlatma oranı Türkiye ortalamasının üzerinde

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte güvenlik birimlerinin suç aydınlatma oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 13:25 Güncelleme: 24.01.2024 - 14:10
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        Erzurum'da güvenlik birimlerinin suç aydınlatma oranı Türkiye ortalamasının üzerinde
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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte güvenlik birimlerinin suç aydınlatma oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu söyledi.

        Vali Çiftçi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir otelde düzenlediği gazetecilerle buluşmasında, toplantıyı çalışan gazeteciler gününde yapılmasını istediklerini ancak 10 Ocak İdareciler Günü nedeniyle Ankara'da gerçekleşen toplantıya katıldığını söyledi.

        Erzurum'da 2023 yılında bir önceki yıla göre asayiş olaylarının yüzde 11 azaldığını açıklayan Çiftçi, şöyle konuştu:

        "Mal varlığına karşı işlenen suçlardaki düşüş yüzde 20 civarında. İlimiz açısından sevindirici bir durum da suçları aydınlatma oranları. Türkiye ortalamasının üzerinde seyrediyor. 2022 yılında ilimizin suçları aydınlatma oranı yüzde 92,9. Bu Türkiye genelinde 89,8 civarındaydı. 2023 yılına baktığımız zaman bu oran 95,6'ya yükseliyor. Ülkede ise 2023 yılında aydınlatma oranı 91,5 civarında. Aranan şahısların yakalama oranları 2022 yılına göre 2023 yılında yüzde 25,6 artmış. Daha fazla aranan kişiler yakalanmış ve adliyeye teslim edilmiş. Bir kısmı ifade vermekten arananlar, bir kısmı hapis cezası aldığı halde toplumda dolaşan kişiler. Hamdolsun 2023'de daha fazla kişi yakalanmış ve teslim edilmiş."

        Çiftçi, uyuşturucuyla mücadelede yapılan çalışmalar hakkında da şunları söyledi:

        "Hem ilimizin hem ülkemizin hassas olduğu bir başka konu olarak narkotik suçlar. 2022 yılına göre 2023 yılında olay sayısı yüzde 19,1 azalmış, şüpheli sayısı da yüzde 13,3 oranında azalma kaydetmiş. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele konusunda 2022 yılına göre olay sayılarının yüzde 1,2 arttığını ancak tutuklamanın yüzde 42,4 yükseldiğini gösteriyor. Bu da narkotik suç ve uyuşturucuyla mücadele konusunda tutuklamaların arttığını ve sonuç aldığımızı gösteriyor. Bizim yaptığımız değerlendirme neticesinde ilimizin emniyet ve asayiş yönünden iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim."

        Katılımcıların Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Çiftçi, ardından basın mensuplarının sorularını, salonda bulunan ilgili kurum müdürleriyle yanıtladı.

        - Vali Çiftçi'ye "Kanıt" kitabı hediye edildi

        Toplantı sonunda, Anadolu Ajansı

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