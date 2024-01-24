Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 182 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 182 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 182 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 182, Kartalkaya'da 160, Sarıkamış'ta 151, Palandöken'de 149, Ergan'da 118, Palandöken 2'de 110, Erciyes'te 80, Kartepe'de 58, Uludağ'da 45, Çambaşı'nda 30, Hesarek, Mersivan ve Yalnızçam'da 28, Ilgaz ve Yıldız Dağı'nda 25, Yıldıztepe'de 20, Zigana'da 15, Kop'ta 12 ve Denizli'de 10 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
(YKY: Yoğun kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, AB: Az bulutlu, S: Sisli, HKY: Hafif kar yağışlı)
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