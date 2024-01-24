Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 182 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 182 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 09:09 Güncelleme: 24.01.2024 - 09:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 182 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 182 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 182, Kartalkaya'da 160, Sarıkamış'ta 151, Palandöken'de 149, Ergan'da 118, Palandöken 2'de 110, Erciyes'te 80, Kartepe'de 58, Uludağ'da 45, Çambaşı'nda 30, Hesarek, Mersivan ve Yalnızçam'da 28, Ilgaz ve Yıldız Dağı'nda 25, Yıldıztepe'de 20, Zigana'da 15, Kop'ta 12 ve Denizli'de 10 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 24.01.2024 En düşük En yüksek
        Hakkari YKY -5 -4
        Kartalkaya PB -8 -2
        Sarıkamış KY -10 -6
        Palandöken KY -9 -7
        Ergan ÇB -10 -7
        Erciyes AB -15 -5
        Kartepe PB -4
        Uludağ S -8 -2
        Çambaşı S -9 -6
        Hesarek KY -7 -4
        Mersivan ÇB -9 -6
        Yalnızçam HKY -15 -3
        Ilgaz S -12 -3
        Yıldız Dağı PB -13 -5
        Zigana KY -6 -3
        Kop ÇB -9 -3
        Denizli AB -5 4

        (YKY: Yoğun kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, AB: Az bulutlu, S: Sisli, HKY: Hafif kar yağışlı)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
        Fahiş fiyat ve stokçuluğa 103 milyon TL ceza
        Fahiş fiyat ve stokçuluğa 103 milyon TL ceza
        "Yengemi bakarak rahatsız ettin" cinayeti!
        "Yengemi bakarak rahatsız ettin" cinayeti!
        Sis, kar ve fırtına alarmı
        Sis, kar ve fırtına alarmı
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        Feyyaz Uçar tek tek açıkladı
        Feyyaz Uçar tek tek açıkladı
        573 yıllık tarihi eseri hurdacıya sattılar!
        573 yıllık tarihi eseri hurdacıya sattılar!
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        İşte AK Parti Ankara ilçe adayları
        İşte AK Parti Ankara ilçe adayları
        ABD'de ilk kez: "Şehrin anahtarı" bir Türk'e verildi
        ABD'de ilk kez: "Şehrin anahtarı" bir Türk'e verildi
        Firari zanlı, evinde kazdığı tünelde yakalandı
        Firari zanlı, evinde kazdığı tünelde yakalandı
        İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'ya geliyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'ya geliyor
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        Szymanski'ye Ada'dan talip!
        Szymanski'ye Ada'dan talip!
        Oğlunu kaybetti
        Oğlunu kaybetti
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Oscar adayları açıklandı
        Oscar adayları açıklandı
        Kötü gidişe devam
        Kötü gidişe devam
        "Bu takım yeterli seviyede değil"
        "Bu takım yeterli seviyede değil"
        Koca bir sıfır!
        Koca bir sıfır!

        Benzer Haberler

        Erzurum'da yürürken yere yığılan kalp hastası hastaneye kaldırıldı
        Erzurum'da yürürken yere yığılan kalp hastası hastaneye kaldırıldı
        Erzurum, Kars ve Ardahan'da 113 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum, Kars ve Ardahan'da 113 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum'da cadde ve sokaklar buz pistine döndü; düşen düşene
        Erzurum'da cadde ve sokaklar buz pistine döndü; düşen düşene
        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor
        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor
        Erzurumlu engelli milli sporcu Seven'e akülü araba hediye edildi
        Erzurumlu engelli milli sporcu Seven'e akülü araba hediye edildi
        Erzurum'da polisi darbeden zanlılar adli kontrolle serbest bırakıldı
        Erzurum'da polisi darbeden zanlılar adli kontrolle serbest bırakıldı