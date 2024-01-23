Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da yürürken yere yığılan kalp hastası hastaneye kaldırıldı

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yürürken yere yığılan kalp hastası 64 yaşındaki Hüseyin Katırcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 16:30 Güncelleme: 23.01.2024 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da yürürken yere yığılan kalp hastası hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yürürken yere yığılan kalp hastası 64 yaşındaki Hüseyin Katırcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kurtuluş Mahallesi 1. Sanayi Caddesi'nde yürüyen Hüseyin Katırcı, bir anda yere yığıldı.

        Durumu görüp olay yerine gelenler, polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

        Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Katırcı'nın kalbinin durduğu ve kalp masajıyla tekrar hayata döndürüldüğü öğrenildi.

        Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Katırcı'nın daha önce de kalp pilinden dolayı rahatsızlık geçirdiği bildirildi.

        Öte yandan Katırcı'nın fenalık geçirmeden önceki anları, yere yığıldıktan sonra çevredekilerin yardıma koşması ve ambulansın olay yerine gelerek müdahale etmesi, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        14 ve 11 yaşındalar... Polis 2 kardeşi arıyor!
        14 ve 11 yaşındalar... Polis 2 kardeşi arıyor!
        Bakan Özhaseki'den 10 il için 'kar' uyarısı!
        Bakan Özhaseki'den 10 il için 'kar' uyarısı!
        Süper Lig'de 21. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 21. haftanın panoraması!
        Esenyurt canisinin 2 gün önce serbest kaldığı ortaya çıktı!
        Esenyurt canisinin 2 gün önce serbest kaldığı ortaya çıktı!
        Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar gençleşti
        Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar gençleşti
        Antalya sahillerinde kahreden devriye!
        Antalya sahillerinde kahreden devriye!
        Kapıkule'de TIR içerisinde uçak ele geçirildi!
        Kapıkule'de TIR içerisinde uçak ele geçirildi!
        Emekli Sandığı için zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekli Sandığı için zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Dev teklifi reddetti!
        Dev teklifi reddetti!
        Oğlunu kaybetti
        Oğlunu kaybetti
        Gündem orta saha! İşte adaylar...
        Gündem orta saha! İşte adaylar...
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        İş kanunları değişiyor
        İş kanunları değişiyor
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        Fenerbahçe transferi bitiriyor!
        Fenerbahçe transferi bitiriyor!
        Bu sefer mazereti yok
        Bu sefer mazereti yok
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i

        Benzer Haberler

        Erzurum, Kars ve Ardahan'da 113 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum, Kars ve Ardahan'da 113 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum'da cadde ve sokaklar buz pistine döndü; düşen düşene
        Erzurum'da cadde ve sokaklar buz pistine döndü; düşen düşene
        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor
        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor
        Erzurumlu engelli milli sporcu Seven'e akülü araba hediye edildi
        Erzurumlu engelli milli sporcu Seven'e akülü araba hediye edildi
        Erzurum'da polisi darbeden zanlılar adli kontrolle serbest bırakıldı
        Erzurum'da polisi darbeden zanlılar adli kontrolle serbest bırakıldı
        Erzurum'da yerleşim yerinde yiyecek arayan kurt sürüsü güvenlik kamerasında
        Erzurum'da yerleşim yerinde yiyecek arayan kurt sürüsü güvenlik kamerasında