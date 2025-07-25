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        Erzurum'da komşular arasındaki kavgada yaralanan engelli kadına Büyükşehir Belediyesinden akülü araç desteği

        Erzurum'da komşular arasında çıkan kavgada hafif yaralanan engelli kadına Büyükşehir Belediyesi akülü araç hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 15:24 Güncelleme: 25.07.2025 - 15:24
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        Erzurum'da komşular arasındaki kavgada yaralanan engelli kadına Büyükşehir Belediyesinden akülü araç desteği
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        Erzurum'da komşular arasında çıkan kavgada hafif yaralanan engelli kadına Büyükşehir Belediyesi akülü araç hediye etti.

        Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Erhayat Sokak'ta 14 Temmuz'da daha önce birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenilen komşular arasında çıkan kavgada hafif yaralanan ve tekerlekli sandalyesi zarar gören bedensel engelli Esin Sarıaslan'a Büyükşehir Belediyesi destek oldu.

        Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Köksal Yavuz ve beraberindekiler, Esin Sarıaslan'a ziyarette bulunarak akülü aracını teslim etti.

        Ziyaret sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'le telefonda konuşan Sarıaslan, yetkililere teşekkür ederek, devlete güvendiğini ve hukuki sürece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da dahil olduğunu belirtti.

        Sekmen de geçmiş olsun temennisinde bulunarak, her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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