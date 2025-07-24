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        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

        –YENİ sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Trabzonspor, günü çift antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 20:36 Güncelleme: 24.07.2025 - 20:40
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        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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        –YENİ sezon hazırlıklarına Erzurum’da devam eden Trabzonspor, günü çift antrenmanla tamamladı.

        Trabzonspor, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde devam eden yeni sezon hazırlıklarında dün akşam saat 17.00’’de ikinci antrenmanınla devam etti. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Tesisleri’nde yapılan idmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas ve çift kale maç çalışması yaptı.

        Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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